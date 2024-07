Ordenaron liberar al creador de Fútbol Libre: cuáles fueron los motivos

La denuncia inicial se centró en la gran cantidad de visualizaciones que acumulaban las plataformas de streaming ilegales, como Megadeportes y Fútbol Libre. A lo largo del proceso, el acusado brindó información crucial que ayudó a las autoridades a identificar otros actores involucrados en la transmisión ilegal de contenido deportivo.

A pesar de la liberación, el caso ha tenido un impacto significativo en el ámbito de la piratería audiovisual en Argentina. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir la transmisión ilegal de contenido y proteger los derechos de propiedad intelectual.

Por qué liberaron al creador de Fútbol Libre

La defensa del acusado, encabezada por Fernando Madeo Facente y Marcelo Canale, argumentó que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento del caso. Además, se demostró que el hombre no había obtenido beneficios económicos significativos de su actividad y que su intención no era enriquecerse.

Madeo Facente subrayó que el acusado solo había aprovechado un error de cifrado en la plataforma de transmisión de partidos, sin ánimo de lucro.

El fiscal de Cibercrimen Alejandro Musso destacó la valiosa colaboración del acusado, que incluyó información detallada sobre la operación de sitios piratas y sus operadores.