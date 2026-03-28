Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina
Sin fútbol libre, conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el debut de Racing en la Copa Argentina.
Racing Club y San Martín de Formosa se enfrentarán este sábado 28 de marzo, desde las 21.15, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Florencio Sola de Banfield, define el pase a la siguiente ronda del certamen más federal del país.
Cómo ver Racing vs. San Martín por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y en todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Los canales según el cableoperador son:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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Cómo ver el partido online por celular
Para quienes prefieran seguir el duelo por internet o desde dispositivos móviles, la opción oficial es TyC Sports Play. Para acceder, se debe ingresar al sitio play.tycsports.com, registrarse de manera gratuita y vincular la cuenta del cableoperador correspondiente. Importante: Fútbol libre está prohibido en Argentina.
Horario de Racing vs. San Martín de Formosa, país por país
El pitazo inicial está programado para las 21.15 hora de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En otros países, el horario será el siguiente:
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20.15: Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (EST).
19.15: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CST).
18.15: México y Estados Unidos (MST).
17.15: Estados Unidos (PST).
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