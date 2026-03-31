Fútbol libre por celular: cómo ver a la Selección Argentina vs Zambia
La Selección Argentina enfrenta a Zambia en La Bombonera. Conocé cómo ver el partido en vivo por celular. Fútbol libre de cables y antenas.
Este martes desde las 20.30, la Selección Argentina se mide ante Zambia en un atractivo duelo internacional. El encuentro se disputará en el estadio de La Bombonera. Cómo seguir las acciones desde sus dispositivos móviles de manera totalmente legal para ver el partido de fútbol libre de interrupciones.
El peligro de Fútbol Libre, Pelota Libre y Magis TV
A la hora de buscar opciones para ver el partido desde el teléfono, muchos usuarios intentan recurrir a sitios no oficiales. Sin embargo, es fundamental recordar que plataformas como Pelota Libre y Magis TV se encuentran estrictamente prohibidas por la Justicia, ya que infringen las leyes de propiedad intelectual y los derechos de transmisión de las cadenas oficiales.
Utilizar estas aplicaciones ilegales no solo fomenta la piratería digital, sino que también expone los dispositivos móviles a graves vulnerabilidades de seguridad, aumentando el riesgo de contraer virus maliciosos y sufrir el robo de datos personales o bancarios.
IMPORTANTE: Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia
Cómo ver a la Selección Argentina EN VIVO por celular
Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en el país estará a cargo de la señal abierta de Telefe. Si deseás seguir el partido desde tu celular o tablet, podés acceder a la señal en vivo descargando las aplicaciones de los distintos cableoperadores e ingresando con tu usuario y contraseña:
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Cablevisión / Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).
DirecTV (DGO): Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).
Telecentro (Telecentro Play): Canal 10 (Digital).
Además, el encuentro de la Albiceleste también podrá seguirse en vivo de manera online a través de la plataforma oficial Mi Telefe.
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