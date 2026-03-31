Fútbol libre por celular: cómo ver a la Selección Argentina vs Zambia

Cómo ver a la Selección Argentina EN VIVO por celular

Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en el país estará a cargo de la señal abierta de Telefe. Si deseás seguir el partido desde tu celular o tablet, podés acceder a la señal en vivo descargando las aplicaciones de los distintos cableoperadores e ingresando con tu usuario y contraseña: