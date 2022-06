Cuánto cuesta un detector de monóxido de carbono

El sistema de alarma se activará ante la presencia de monóxido y gas antes de que la persona sienta algún síntoma de intoxicación (ver debajo “Síntomas”).

Detector de monóxido de carbono: precios y modelos

Los precios dependerán de cada modelo. Es importante tener en cuenta que no todos tienen certificación. Es probable que, los de mayor precio sí estén certificados y por lo tanto brinden mayor protección y seguridad del hogar.

MetroGAS vende un detector de monóxido de carbono que fue elaborado bajo los estándares de calidad British Standard y certificado bajo las normas NAG 204/205 del Enargas. Pero actualmente no tiene stock.

En Easy se puede adquirir otro detector de monóxido de carbono certificado por $11.570.

detector monoxido de carbono precio.jpg Los precios de los dispositivos dependerán de cada modelo

Además del detector de monóxido de carbono, para evitar accidentes, toda instalación de artefactos a gas debe cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión, conforme a Reglamentaciones Técnicas Vigentes (ver capítulos VI y VII de la NAG-200) que siempre deben ser realizadas y controladas por un gasista matriculado.

detector monoxido de carbono precio 2.jpg

¿Cómo funciona un detector de monóxido de carbono?

Qué es el monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

Monóxido de carbono

Si bien este gas venenoso no puede percibirse, hay claros indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama , en lugar de color azul.

, en lugar de color azul. Aparición de manchas o tiznado en las paredes

Decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Una de las principales causas de la aparición de monóxido de carbono está en el mal estado de los artefactos de gas o en sus instalaciones, por ejemplo:

Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión.

Instalación de artefactos en lugares inadecuados.

Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión: desacoplados, deteriorados o mal instalados.

Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Intoxicación por monóxido de carbono: síntomas

Hornalla gas.jpg

El monóxido de carbono ingresa al organismo a través de los pulmones; se combina con la hemoglobina de la sangre (con una afinidad 250 veces mayor que con el oxígeno); y reduce su capacidad de transportar oxígeno a las células, provocando la hipoxia de los tejidos. De acuerdo con el tiempo de exposición, puede afectar al cerebro y al corazón.

Los síntomas de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono se confunden, a menudo, con los de la gripe o una intoxicación alimentaria.

- Intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase.

- Intoxicación grave puede producir temperatura corporal baja; inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento y/o irregular, tensión arterial baja, y hasta paro respiratorio.

¿Qué hacer en caso de intoxicación con monóxido de carbono?

Buscar atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona intoxicada a un área libre de gases tóxicos; preferentemente, a un lugar al aire libre. Mantener a la persona abrigada y recostada. Si la persona está inconsciente, tomarle el pulso y asegurarse de que respire. En caso de que haya tenido un paro respiratorio, practicarle reanimación cardio-pulmonar (RCP)

Medidas de prevención

Hacer revisar una vez al año los artefactos de gas por un gasista matriculado , preferentemente cuando bajan las temperaturas.

, preferentemente cuando bajan las temperaturas. Colocar rejillas de ventilación permanentes. Son obligatorias para todo artefacto de cámara abierta.

La llama del gas siempre tiene que ser azul . Si es amarilla, anaranjada o roja tu artefacto de gas está funcionando mal.

. Si es amarilla, anaranjada o roja tu artefacto de gas está funcionando mal. Chequear siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones.

Las hornallas y los hornos no son para calefaccionar. Eso es peligroso.

Eso es peligroso. Mantener las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión.

porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión. Aprovechar al máximo la capacidad calórica de los artefactos, no taparlos con cortinas ni muebles.

Los artefactos de gas instalados en baños o dormitorios sólo deben ser de tiro balanceado .

o . Dejar siempre una rendija abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior .

. Si la vivienda permaneció cerrada por mucho tiempo, hacer revisar las instalaciones internas por un gasista matriculado.