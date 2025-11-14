Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa: "Es todo muy confuso"

Al parecer, estaban trabajando los empleados del turno noche cuando ocurrió el impresionante siniestro.

Cabe señalar que hospitales de la zona ya atendieron a al menos 15 personas, algunas de ellas heridas con vidrios por la explosión de ventanas. Crece la preocupación y piden que se extremen las medidas de precaución hasta tanto se puedan controlar las llamas.

Por otro lado, aseguran que las operaciones siguen con normalidad en el Aeropuerto de Ezeiza.