Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa: "Es todo muy confuso"
Al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N), el funcionario habló con Nancy Pazos y reveló que estallaron los vidrios de su casa tras el impacto.
Una fuerte explosión en Ezeiza hizo arder el predio del Polo Industrial de esa localidad, donde hay varias fábricas con productos inflamables. En la noche de este viernes, 15 dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar con el fin de contener las llamas, en medio de un episodio del cual aún se desconocen las causas y sus alcances.
En este sentido, Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Nancy Pazos al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y aseguró: "Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".
Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.
"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.
Más información tras la explosión en Ezeiza
Dada la magnitud de la tragedia, están asistiendo a la zona afectada bomberos de toda la región, inclusive de zonas como Hurlingham y aledaños. Algunas de las empresas de agroquímicos ubicadas en el Polo Industrial son Agrofácil, Chemotécnica y FastChemical, y se cree que fueron las principales afectadas.
Al parecer, estaban trabajando los empleados del turno noche cuando ocurrió el impresionante siniestro.
Cabe señalar que hospitales de la zona ya atendieron a al menos 15 personas, algunas de ellas heridas con vidrios por la explosión de ventanas. Crece la preocupación y piden que se extremen las medidas de precaución hasta tanto se puedan controlar las llamas.
Por otro lado, aseguran que las operaciones siguen con normalidad en el Aeropuerto de Ezeiza.
