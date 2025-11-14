Horror en Palermo: un hombre pateó a una nena de 6 años sin motivo en plena calle
El individuo se cruzó con la menor y la pateó frente a su madre. El agresor fue demorado, pero quedó en libertad.
El regreso tranquilo de una madre y su hija a su casa en el barrio porteño de Palermo se convirtió en una escena de terror cuando la nena de seis años fue atacada por un hombre que, sin mediar palabra, se cruzó en su camino y le pegó una contundente patada. El agresor intentó escaparse, pero fue demorado. Horas después, quedó en libertad.
El hecho ocurrió sobre la calle Güemes al 4200, a pocos metros del departamento donde la mujer vive con sus hijos. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes dan cuenta de la brutalidad del ataque.
Ana, madre de la nena, contó que volvían de la pileta y que su hija quiso adelantarse unos metros: “Veníamos caminando y me pidió si podía correr hasta la puerta del edificio. Le dije que sí porque es lo que hace habitualmente”, contó la mujer.
Fue en ese momento, mientras su hija avanzaba sola, que de un momento a otro el agresor, que caminaba en sentido contrario, se le puso enfrente, levantó la pierna y le dio una patada brutal a la nena, que quedó tendida en el suelo, llorando.
“Se acercó esta persona, se le paró adelante, le metió una patada y salió corriendo. Lo primero que atiné a hacer fue correr a ver a mi hija. Por supuesto estaba asustada, llorando”, describió Ana sobre la dramática situación.
Tras el ataque, el hombre intentó escaparse corriendo, pero fue detenido a los pocos metros por un policía que se encontraba en la esquina se acercó tras escuchar los desesperantes pedidos de ayuda de la madre de la nena y de los transeúntes que fueron testigos de la agresión. Cuando el oficial lo interceptó, el agresor solo le mostró una credencial. “El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?”, cuestionó la mujer con un claro enojo.
Mientras tanto, varios vecinos llamaron al 911 y evitaron que el hombre escapara. Junto a los patrulleros llegó también la madre del agresor, quien intentó justiciar el brutal accionar de su hijo.
“Vino a decirnos que seguramente algo le habíamos hecho porque él no era violento", contó la madre de la nena, todavía atónita por la reacción que tuvo la justicia: "Llamaron al fiscal por teléfono y el señor se fue caminando”.
En ese sentido, remarcó que “esta persona no puede estar sola en la calle” y pidió reflexionar sobre la falta de elementos judiciales para actuar contra personas con problemas de salud mental que cometen este tipo de delitos.
“Gracias a Dios no estoy haciendo la nota desde una funeraria, porque no le tocaba y no se cayó mal. La semana pasada hablamos de la turista brasileña que murió. Esto fue exactamente lo mismo. La ley parece que es de insalubridad mental. Si la hubiese matado, va seis meses a una institución mental y después, o se escapa o lo dejan en liberad”, expresó en declaraciones televisivas.
En cuanto a la menor, su madre contó: "Ella está bien físicamente, vino el SAME y la revisó, pero está muy asustada. Le tuve que decir que iba a llamar a un abogado para que este señor no pueda estar en la calle solo. Le tuve que mentir porque al agresor nos lo podemos cruzar en cualquier momento, vive acá cerca".
