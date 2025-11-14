Horror en Palermo: un hombre pateó a una nena de 6 años sin motivo en plena calle

patada nena palermo

Tras el ataque, el hombre intentó escaparse corriendo, pero fue detenido a los pocos metros por un policía que se encontraba en la esquina se acercó tras escuchar los desesperantes pedidos de ayuda de la madre de la nena y de los transeúntes que fueron testigos de la agresión. Cuando el oficial lo interceptó, el agresor solo le mostró una credencial. “El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?”, cuestionó la mujer con un claro enojo.

Mientras tanto, varios vecinos llamaron al 911 y evitaron que el hombre escapara. Junto a los patrulleros llegó también la madre del agresor, quien intentó justiciar el brutal accionar de su hijo.

“Vino a decirnos que seguramente algo le habíamos hecho porque él no era violento", contó la madre de la nena, todavía atónita por la reacción que tuvo la justicia: "Llamaron al fiscal por teléfono y el señor se fue caminando”.

En ese sentido, remarcó que “esta persona no puede estar sola en la calle” y pidió reflexionar sobre la falta de elementos judiciales para actuar contra personas con problemas de salud mental que cometen este tipo de delitos.

“Gracias a Dios no estoy haciendo la nota desde una funeraria, porque no le tocaba y no se cayó mal. La semana pasada hablamos de la turista brasileña que murió. Esto fue exactamente lo mismo. La ley parece que es de insalubridad mental. Si la hubiese matado, va seis meses a una institución mental y después, o se escapa o lo dejan en liberad”, expresó en declaraciones televisivas.

En cuanto a la menor, su madre contó: "Ella está bien físicamente, vino el SAME y la revisó, pero está muy asustada. Le tuve que decir que iba a llamar a un abogado para que este señor no pueda estar en la calle solo. Le tuve que mentir porque al agresor nos lo podemos cruzar en cualquier momento, vive acá cerca".