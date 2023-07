Gatos: cuántos días se puede dejar solo a los felinos

Además, como con cualquier otra mascota, si no queda más alternativa que abandonarlos por un tiempo, preferiblemente breve, hay que garantizarles tranquilidad, alimento y higiene.

Según los especialistas veterinarios, no es conveniente dejar solos a los gatos por más de dos días, aunque ello también depende de su personalidad, su estado físico y su edad. Pero independientemente de estas condiciones, nunca hay que dejarlos solos más de cuatro días consecutivos.

gato telam.jpg

Siempre teniendo en cuenta que se les debe garantizar agua y alimento suficientes, su arenero siempre limpio, ya que son muy quisquillosos en este aspecto, y considerar que puedan cumplir con sus hábitos, como salir de la casa de cuando en cuando para realizar un paseo.

Vale recordar también que conviene dejar todas las puertas interiores abiertas, colocar al menos otro arenero en otro lugar no habitual del interior, que no haga ni frío ni calor en las habitaciones, dejar abiertas las cortinas para que pueda observar el exterior con absoluta seguridad y también mantener encendido el televisor o la radio para que no se sienta tan solo durante la ausencia familiar.