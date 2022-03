Cositorto ratificó que seguirá prófugo y la fiscal del caso asegura que las pruebas "son lapidarias"

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, sigue prófugo de la justicia y aseguró el domingo que no tiene pensado volver a la Argentina para evitar ir preso. "Hay personas que llevan 37 días presas. Imaginate si voy yo para allá ¿Qué gano estando preso? No voy a estar operando para que la gente pueda cobrar", aseguró en diálogo con AM 750.