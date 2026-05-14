Solidaridad en Carmen de Patagones: una panadera ofrece café y facturas gratis para enfrentar el frío
La iniciativa se lleva a cabo en un local ubicado en Roque Sáenz Peña y Zambonini en Carmen de Patagones.
Ante el frío en las calles asoma un calor solidario: una panadera con local en Carmen Patagones, provincia de Buenos Aires, ofrece diariamente café caliente y facturas para aquellas personas que lo necesiten, una acción solidaria para afrontar el duro invierno.
Daniela Delgado, propietaria de El Maná, coloca en la calle algunos baldes dados vuelta (“porque no tenemos mesita para apoyar las cosas”) y ofrece por día un termo de un litro y medio de café caliente y agua para el té para que se sirva todo aquel con necesidad que pase por la esquina de Roque Sáenz Peña al 99. “Veía a la gente en situación de calle, o al barrendero que pasaba y dije: ´Tengo que hacer algo´”, afirmó a Infobae.
La iniciativa busca ayudar especialmente a personas que no pueden permitirse comprar ropa adecuada para el frío, como jubilados o familias con bajos recursos. “Son pequeños actos de amor al prójimo ”, agregó.
“Por día sacamos a la calle seis bandejas de tortas fritas, de media docena; tres bandejas de 200 gramos de bizcochitos y tres bolsas de pan de medio kilo“, sostuvo la mujer.
Pero la iniciativa no se trató solo de panadería y bebida, también realiza una campaña para recolectar ropa de abrigo de todos los talles, explicó que "está destinada a familias necesitadas" y que "las donaciones pueden acercarse al mismo local en Saenz Peña 99, en Carmen de Patagones. También se reciben en Viedma, en la calle Venezuela 72".
Delgado aexplicó que, de los canastos con prendas, cada abrigo está en una bolsa, clasificado por talle y si es para hombre, mujer o niño. “Se llevan todo, acá uno está para servir”, enfatizó.
Y señaló que no es la primera vez que realizan acciones de caridad. Y, cuando lo hacían, era en forma anónima. “Comprábamos mercadería y entregábamos en los barrios humildes, como el Lavalle de Viedma. Llevábamos aceites, fideos, arroz, pan para hacer milanesas, lo dejábamos en las puertas de las casas y nos íbamos, no les decíamos quienes éramos".
Para finalizar, remarcó que "esta propuesta solidaria invita a la comunidad a sumarse y colaborar para mitigar las consecuencias del frío y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan".
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