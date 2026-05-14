Solidaridad en Carmen de Patagones: una panadera ofrece café y facturas gratis para enfrentar el frío

“Por día sacamos a la calle seis bandejas de tortas fritas, de media docena; tres bandejas de 200 gramos de bizcochitos y tres bolsas de pan de medio kilo“, sostuvo la mujer.

Pero la iniciativa no se trató solo de panadería y bebida, también realiza una campaña para recolectar ropa de abrigo de todos los talles, explicó que "está destinada a familias necesitadas" y que "las donaciones pueden acercarse al mismo local en Saenz Peña 99, en Carmen de Patagones. También se reciben en Viedma, en la calle Venezuela 72".

panaderia carne de patagones

Delgado aexplicó que, de los canastos con prendas, cada abrigo está en una bolsa, clasificado por talle y si es para hombre, mujer o niño. “Se llevan todo, acá uno está para servir”, enfatizó.

Y señaló que no es la primera vez que realizan acciones de caridad. Y, cuando lo hacían, era en forma anónima. “Comprábamos mercadería y entregábamos en los barrios humildes, como el Lavalle de Viedma. Llevábamos aceites, fideos, arroz, pan para hacer milanesas, lo dejábamos en las puertas de las casas y nos íbamos, no les decíamos quienes éramos".

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Para finalizar, remarcó que "esta propuesta solidaria invita a la comunidad a sumarse y colaborar para mitigar las consecuencias del frío y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan".