Impacto en Chubut por la aparición de "peces pene" tras la ciclogénesis

peces pene chubut

¿El pez que no es un pez? ¿Qué es?

Aunque popularmente se los conoce como “peces pene”, en realidad no son peces. Se trata de gusanos marinos del grupo de los equiuros, organismos que suelen vivir enterrados bajo el barro o la arena en el fondo marino y que rara vez quedan expuestos en superficie.

Especialistas señalaron que el fenómeno estaría directamente relacionado con el fuerte oleaje y las alteraciones marítimas provocadas por el temporal. Básicamente, el mar removió el fondo y terminó expulsando a estos animales hacia la costa. El nombre científico de esta especie es Urechis unicinctus, aunque claramente internet decidió hace tiempo que no iba a llamarlos así.

El hallazgo generó una mezcla inmediata entre fascinación biológica y humor automático. Algunos usuarios pensaron que se trataba de criaturas mutantes, otros creyeron que eran restos marinos arrastrados por la tormenta y muchos directamente se dedicaron a hacer chistes imposibles de reproducir en horario ATP.

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