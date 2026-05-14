Impacto en Chubut por la aparición de "peces pene" tras la ciclogénesis
Aunque el nombre genera impacto inmediato, especialistas explicaron de qué se trata realmente esta curiosa criatura marina.
La costa de Chubut volvió a demostrar que internet y la naturaleza forman una combinación peligrosa para la productividad humana. En las últimas horas, una inesperada aparición de los llamados “peces pene” revolucionó playas patagónicas y convirtió a las redes sociales en un festival de memes, sorpresa y desconcierto colectivo.
Todo ocurrió luego del fuerte temporal y la ciclogénesis que afectaron distintos sectores del sur argentino durante los últimos días. Tras el movimiento intenso del mar, vecinos que caminaban por playas cercanas a Comodoro Rivadavia comenzaron a encontrar sobre la arena unas criaturas rosadas, alargadas y de apariencia tan extraña como inmediatamente viralizable.
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Las fotos tardaron minutos en circular por X, Instagram y Facebook. Y claro: hay nombres científicos que ayudan a mantener la compostura televisiva y hay otros que directamente hacen imposible sostener cualquier reunión seria de producción.
¿El pez que no es un pez? ¿Qué es?
Aunque popularmente se los conoce como “peces pene”, en realidad no son peces. Se trata de gusanos marinos del grupo de los equiuros, organismos que suelen vivir enterrados bajo el barro o la arena en el fondo marino y que rara vez quedan expuestos en superficie.
Especialistas señalaron que el fenómeno estaría directamente relacionado con el fuerte oleaje y las alteraciones marítimas provocadas por el temporal. Básicamente, el mar removió el fondo y terminó expulsando a estos animales hacia la costa. El nombre científico de esta especie es Urechis unicinctus, aunque claramente internet decidió hace tiempo que no iba a llamarlos así.
El hallazgo generó una mezcla inmediata entre fascinación biológica y humor automático. Algunos usuarios pensaron que se trataba de criaturas mutantes, otros creyeron que eran restos marinos arrastrados por la tormenta y muchos directamente se dedicaron a hacer chistes imposibles de reproducir en horario ATP.
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