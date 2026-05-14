"Se me apareció Dios": el sueño místico de una familia de Mar del Plata que reparte comida a los necesitados

El desolador panorama los llevó a que su intención de ayudar a los más necesitados tome rápidamente otra dimensión y un mayor compromiso.

famila reparto comida Pura solidaridad de una familia en Mar del Plata

Desde entonces, cada noche en la que logran reunir el presupuesto para comprar los elementos suficientes, preparan platos de comida y salen a repartirlos. Según resaltó Lucrecia, muchas de las personas que reciben las viandas ya los conocen y los esperan para poder comer. En algunos casos, ese plato caliente representa la única comida del día y les agradecen con las palabras llenas de amabilidad.

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Actualmente, la familia logra cocinar entre 60 y 80 viandas por jornada, dependiendo de la cantidad de ingredientes disponibles. Además de Lucrecia y Walter, también participa la madre de ella, que los ayuda a cuidar a los hijos de la pareja mientras realizan las entregas.

A pesar del crecimiento de la acción solidaria, indicaron que sostenerla se volvió cada vez más difícil. Por eso, pidieron colaboración a quienes puedan aportar alimentos, productos para cocinar o cualquier tipo de ayuda que permita continuar con las recorridas. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse telefónicamente al 223-3454439 o enviar un mensaje de WhatsApp al 223-4986910.