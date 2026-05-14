"Se me apareció Dios": el sueño místico de una familia de Mar del Plata que reparte comida a los necesitados
Una experiencia mística se transformó en una misión solidaria y cambió para siempre la vida de una familia en Mar del Plata.
En medio de las noches frías de Mar del Plata, una familia decidió transformar un sueño místico en una misión solidaria y hoy ayudan a decenas de personas que viven en situación de calle repartiéndoles cada noche un plato de comida caliente.
Todo comenzó con una experiencia muy personal: "Se me apareció Dios en un sueño y me dijo que ayude a la gente necesitada”, le confesó Lucrecia a su pareja, Walter, cuando despertó. Fue aquella señal divina la que la marcó profundamente y sintió que debía hacer algo por las personas que atraviesan situaciones difíciles.
Con apenas dinero suficiente para comprar algunos ingredientes básicos, Lucrecia y Walter prepararon las primeras viandas caseras. En un principio usaron 20 mil pesos y llegaron a cocinar 20 porciones para repartir a personas que viven en la calle.
Tras la experiencia, lograron juntar más dinero para llevar a cabo su misión. Walter trabaja lavando y lustrando autos, mientras que Lucrecia también realiza distintas tareas, como vender broches, hacer bordados, o coser blusas. Todo sirvió para sumar ingresos y sostener la iniciativa.
Con el paso de las noches y las viviendas ya listas, salieron a recorrer las calles de Mar del Plata y la realidad los impactó: "Nos encontramos con mucha gente necesitada, durmiendo en las puertas de los bancos, chicas embarazadas, criaturas pasando mucho frío", contó Lucrecia en diálogo con el sitio local 0223.
El desolador panorama los llevó a que su intención de ayudar a los más necesitados tome rápidamente otra dimensión y un mayor compromiso.
Desde entonces, cada noche en la que logran reunir el presupuesto para comprar los elementos suficientes, preparan platos de comida y salen a repartirlos. Según resaltó Lucrecia, muchas de las personas que reciben las viandas ya los conocen y los esperan para poder comer. En algunos casos, ese plato caliente representa la única comida del día y les agradecen con las palabras llenas de amabilidad.
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Actualmente, la familia logra cocinar entre 60 y 80 viandas por jornada, dependiendo de la cantidad de ingredientes disponibles. Además de Lucrecia y Walter, también participa la madre de ella, que los ayuda a cuidar a los hijos de la pareja mientras realizan las entregas.
A pesar del crecimiento de la acción solidaria, indicaron que sostenerla se volvió cada vez más difícil. Por eso, pidieron colaboración a quienes puedan aportar alimentos, productos para cocinar o cualquier tipo de ayuda que permita continuar con las recorridas. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse telefónicamente al 223-3454439 o enviar un mensaje de WhatsApp al 223-4986910.
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