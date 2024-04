Brutal accidente en la General Paz: un auto terminó incrustado debajo de un camión

El tránsito fue restringido en la zona para retirar escombros y realizar pericias en una mañana con tránsito fluido en la mayoría de accesos a CABA por el feriado.

“Yo crucé y ellos aparecieron ahí, aparecieron de golpe como cinco autos. Los otros me esquivaron y este chico no. Calculo que era una picada. Los demás pudieron frenar, este no frenó y pegó en la rueda”, indicó el conductor del camión en diálogo con Crónica TV.

Según los testigos, los conductores de los vehículos que presuntamente participaban de una carrera con el Corsa no esperaron a las ambulancias y decidieron retirar al joven que manejaba el Corsa para trasladarlo en busca de asistencia médica.

"Estaba inconsciente, se lo llevaron a él y a todos, no sé si venían corriendo una picada, pero todos venían muy fuerte”, agregó el conductor del camión.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 8B se trasladaron durante la madrugada hasta el lugar del accidente, en sentido a la provincia de Buenos Aires. Según fuentes allegadas a la Policía de la Ciudad, tres de los cuatro ocupantes del auto que protagonizó el choque eran menores de edad.

Todos fueron trasladados por lesiones: dos fueron derivados sin riesgo de vida al Hospital Allende de Lomas de Zamora, otro al hospital Penna con riesgo y el último fue ingresado al hospital general UPA. El conductor del camión fue imputado por lesiones.