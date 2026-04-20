Cierra un tramo clave de la Autopista Buenos Aires-La Plata: las razones

Más cortes programados: obras en la General Paz y la Illia

Además de la interrupción en el tramo sur, hoy y mañana por la noche (de 22 a 5 horas) se cerrarán los dos ingresos de Avenida General Paz a la AU Perito Moreno. Esta restricción regirá tanto para los usuarios que circulen mano al Río de la Plata como hacia el Riachuelo, debido a la vital reparación de las juntas de la calzada. En este caso, la alternativa más directa será bajar en Avenida Rivadavia y volver a subir en la rampa ubicada a la altura 9.300.