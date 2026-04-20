Cierra un tramo clave de la Autopista Buenos Aires-La Plata: las razones
Atención conductores: por obras de mantenimiento cerrarán una conexión fundamental de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Conocé los desvíos y horarios.
El ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que esta noche se restringirá el tránsito vehicular en una conexión neurálgica de la Autopista Buenos Aires-La Plata. La medida, que afectará especialmente a los camiones, se debe a importantes trabajos de mantenimiento y mejoras integrales en toda la traza urbana.
A qué hora corta la Autopista La Plata y cuáles son los desvíos
Según lo detallado por Autopistas Urbanas (AUSA), el cierre total del enlace entre el acceso de los vehículos que provienen de Avellaneda y el Paseo del Bajo (sentido al Norte) comenzará exactamente a las 22 horas y se extenderá durante 7 horas consecutivas.
Para evitar mayores embotellamientos en la zona, las autoridades sugirieron dos grandes desvíos alternativos exclusivos para el tránsito pesado:
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Seguir el recorrido por la AU 25 de Mayo sentido Liniers - Ezeiza, tomar la respectiva salida a Entre Ríos, girar a la izquierda en Solís y volver a subir en sentido al Centro para empalmar directamente con el Paseo del Bajo.
Desde la misma autopista, tomar la salida hacia Av. Huergo o Madero, e ingresar al Paseo del Bajo utilizando el acceso rápido ubicado en el barrio de Retiro.
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Más cortes programados: obras en la General Paz y la Illia
Además de la interrupción en el tramo sur, hoy y mañana por la noche (de 22 a 5 horas) se cerrarán los dos ingresos de Avenida General Paz a la AU Perito Moreno. Esta restricción regirá tanto para los usuarios que circulen mano al Río de la Plata como hacia el Riachuelo, debido a la vital reparación de las juntas de la calzada. En este caso, la alternativa más directa será bajar en Avenida Rivadavia y volver a subir en la rampa ubicada a la altura 9.300.
Por último, la histórica AU Illia sufrirá restricciones en su carril derecho de lunes a jueves en la misma franja nocturna. Durante esos días estarán cerradas temporalmente el ingreso de la calle Salguero sentido al centro de la Ciudad y el enlace directo con el Paseo del Bajo hacia el sur.
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