Reubicaron un vallado para proteger a Alfredito, el elefante marino que nació en una playa de Mar del Plata

Qué cuidados piden en el nuevo sector

La reubicación del vallado busca evitar que la presencia de personas interrumpa el amamantamiento o afecte el vínculo entre ambos animales. Las recomendaciones son:

Mantener una distancia mínima de 20 metros.

Respetar el cerco y las indicaciones del personal.

No acercarse ni tocar a los animales.

Evitar la presencia de perros.

No circular con vehículos cerca del sector.

El pedido es observar sin molestar y permitir que la madre y su cría continúen con sus tiempos naturales de alimentación y aprendizaje en el agua.