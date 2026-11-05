Reubicaron un vallado para proteger a Alfredito, el elefante marino que nació en una playa de Mar del Plata
No es usual que la especie tenga a sus crías en Mar del Plata; se prevé que madre e hijo permanezcan en la arena durante varias semanas más.
La elefanta marina y su cría que permanecían frente al Unzué se desplazaron hacia la playa situada al norte de la calle Strobel. El movimiento obligó a Defensa Civil y Guardaparques a trasladar el cerco para mantener al público a una distancia preventiva, en los últimos días de lactancia del cachorro.
El operativo terminó este miércoles a las 9.30. Según el seguimiento informado, ambos animales estaban en buen estado y no presentaban ninguna situación que requiriera asistencia.
Los primeros movimientos quedaron registrados a las 6.48, cuando el monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectó que la madre y el cachorro ingresaban al mar. No se los vio regresar a ese mismo sector de la costa. A las 7.45 se informó un nuevo ingreso al agua en la playa de Strobel y la costa.
Las autoridades han confirmado que, tras la reubicación del vallado, los elefantes marinos se encuentran en buen estado y no requieren asistencia. Este seguimiento es crucial, especialmente considerando que el nacimiento de Alfredito ocurrió hace más de 20 días, lo que marca la cercanía del final de su periodo de amamantamiento.
Durante esta etapa, es esencial garantizar que la madre y su cría tengan un ambiente tranquilo. Por ello, se recuerda a la comunidad la importancia de evitar cualquier perturbación que pueda afectar el proceso de amamantamiento o el vínculo entre ambos. Las recomendaciones incluyen mantener una distancia mínima de 20 metros, no acercarse ni tocar a los animales, evitar la presencia de perros y no circular con vehículos cerca del área.
Qué cuidados piden en el nuevo sector
La reubicación del vallado busca evitar que la presencia de personas interrumpa el amamantamiento o afecte el vínculo entre ambos animales. Las recomendaciones son:
- Mantener una distancia mínima de 20 metros.
- Respetar el cerco y las indicaciones del personal.
- No acercarse ni tocar a los animales.
- Evitar la presencia de perros.
- No circular con vehículos cerca del sector.
El pedido es observar sin molestar y permitir que la madre y su cría continúen con sus tiempos naturales de alimentación y aprendizaje en el agua.
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