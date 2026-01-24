Desastre en Mendoza por un fuerte temporal de viento y granizo

Por su parte, la Dirección de Defensa Civil informó, en un reporte preliminar hasta las 22:30, un total de 49 intervenciones en distintos puntos de la provincia. Entre los daños se registraron 30 viviendas con filtraciones de techo en Uspallata, el desborde de arroyos y badenes en las Rutas 7 y 40, y una gran cantidad de postes, cables y árboles caídos en San Rafael y Las Heras.

Además, desde la base de operaciones informaron que "en total se registraron 49 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales", mientras las autoridades continúan con el relevamiento de daños en las zonas más afectadas por el núcleo violento del temporal.