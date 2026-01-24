Desastre en Mendoza por un fuerte temporal de viento y granizo
El suceso ocurrió durante la noche del viernes y duró aproximadamente media hora.
En la noche del viernes, el Gran Mendoza fue severamente afectado por una tormenta eléctrica con granizo, lluvia intensa y vientos fuertes. Las consecuencias incluyeron calles anegadas, cortes de energía y eventos suspendidos. Si bien el pico del fenómeno ocurrió a las 23:00 y duró media hora, la actividad eléctrica en el cielo mendocino se había manifestado desde temprano.
El reporte preliminar de las autoridades, cerrado a las 7, contabilizó un total de 146 intervenciones en toda la provincia. Entre las consecuencias más graves, un adolescente debió ser trasladado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti tras caer a una acequia en Godoy Cruz.
Además de las complicaciones habitacionales, en Uspallata se registraron caídas de árboles, postes y cables del tendido eléctrico, especialmente en el sur provincial.
El encuentro entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini debió ser interrumpido temporalmente por un "corte de luz general provocado por el granizo y la tormenta". Esto obligó a los planteles a refugiarse en los vestuarios al inicio del complemento, mientras el público buscaba protección en las áreas techadas.
Debido a la gravedad de las condiciones, el árbitro condicionó la reanudación del partido al "funcionamiento del grupo electrógeno, el cese de la actividad eléctrica y la revisión del estado del campo de juego".
Por su parte, la Dirección de Defensa Civil informó, en un reporte preliminar hasta las 22:30, un total de 49 intervenciones en distintos puntos de la provincia. Entre los daños se registraron 30 viviendas con filtraciones de techo en Uspallata, el desborde de arroyos y badenes en las Rutas 7 y 40, y una gran cantidad de postes, cables y árboles caídos en San Rafael y Las Heras.
Además, desde la base de operaciones informaron que "en total se registraron 49 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales", mientras las autoridades continúan con el relevamiento de daños en las zonas más afectadas por el núcleo violento del temporal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario