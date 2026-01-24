Escalofriantes declaraciones de los adolescentes presuntamente abusados por Marcelo Porcel: "Te tenés que dejar"

Sin embargo, tras la declaración del primer chico, la perito de la defensa no se presentó al peritaje psicológico programado, lo que motivó que la evaluación se postergara para febrero.

Uno de los chicos que declaró esta semana pudo romper el silencio recién tres años después de los hechos que denunció. Según explicaron desde el entorno de las familias, ese chico atravesó un cuadro complejo y había tenido dificultades para relatar lo sucedido antes de este momento.

Fuentes del caso detallaron que, una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán los escritos correspondientes. Después de eso, en un plazo estimado de 20 a 25 días, el juez podría convocar a Porcel a indagatoria.

Otras frases denunciadas por los adolescentes

Según consta en el expediente judicial, las víctimas denunciaron otras expresiones del acusado, tales como " vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar".

El implicad habría dicho a uno de los menores: " Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos".

Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.

Qué se espera en la investigación

La expectativa de las familias denunciantes está puesta en que el fiscal Turano reciba los informes psicológicos para formalizar un llamado a indagatoria.

El juez Bruniard deberá decidir si acusa formalmente los delitos de abuso sexual agravado a Porcel y si toma alguna medida contra él mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, el empresario no fue formalmente indagado ni imputado de ningún delito.

Quién es Marcelo Porcel

El acusado fue parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.

Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.