Escalofriantes declaraciones de los adolescentes presuntamente abusados por Marcelo Porcel: "Te tenés que dejar"
Las víctimas son todos compañeros del colegio Palermo Chico, al que también asisten los hijos del sospechoso.
Nuevos testimonios de menores se sumaron esta semana a la causa contra el empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de alumnos del colegio Palermo Chico. Ya son 10 los chicos que declararon en Cámara Gesell y ahora esperan los informes psicológicos para definir si el acusado el es citado a indagatoria.
Estas medidas de prueba se llevaron a cabo luego de un insistente pedido de las familias de los alumnos para se habilite la feria judicial y la fiscalía siga avanzado con la instrucción de la causa.
Durante 2024 fueron siete los que se animaron a llevar sus relatos a la Justicia y que, en Cámara Gesell, contaron lo que les había ocurrido. Luego otros tres sumaron sus casos, hasta una décima denuncia que se formalizó el 19 de diciembre pasado. Por eso recién ahora lograron concretar la pericia y esperan el resultado de los informes psicológicos.
De acuerdo a las fuentes consultadas, uno de los chicos que declaró esta semana aseguró que Porcel, en el marco de esas situaciones, solía decirles: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.
Tal como ocurre en este tipo de causas en las que hay menores involucrados, las declaraciones se realizaron mediante el mecanismo de Cámara Gesell y, en cada caso, debía realizarse a continuación una pericia psicológica.
Sin embargo, tras la declaración del primer chico, la perito de la defensa no se presentó al peritaje psicológico programado, lo que motivó que la evaluación se postergara para febrero.
Uno de los chicos que declaró esta semana pudo romper el silencio recién tres años después de los hechos que denunció. Según explicaron desde el entorno de las familias, ese chico atravesó un cuadro complejo y había tenido dificultades para relatar lo sucedido antes de este momento.
Fuentes del caso detallaron que, una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán los escritos correspondientes. Después de eso, en un plazo estimado de 20 a 25 días, el juez podría convocar a Porcel a indagatoria.
Otras frases denunciadas por los adolescentes
Según consta en el expediente judicial, las víctimas denunciaron otras expresiones del acusado, tales como " vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar".
El implicad habría dicho a uno de los menores: " Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos".
Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.
Qué se espera en la investigación
La expectativa de las familias denunciantes está puesta en que el fiscal Turano reciba los informes psicológicos para formalizar un llamado a indagatoria.
El juez Bruniard deberá decidir si acusa formalmente los delitos de abuso sexual agravado a Porcel y si toma alguna medida contra él mientras avanza la investigación.
Hasta el momento, el empresario no fue formalmente indagado ni imputado de ningún delito.
Quién es Marcelo Porcel
El acusado fue parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.
Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.
Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.
