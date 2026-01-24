Bomberos de la Ciudad partieron hacia Chubut para colaborar con el combate al fuego

Esta mañana, un equipo de bomberos y brigadistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partió rumbo a Chubut para sumarse a los esfuerzos de control de los incendios que ya afectaron más de 30.000 hectáreas. La salida se realizó tras un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso el envío de personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Ambiente. Además, Macri se comunicó con el gobernador Nacho Torres para coordinar la asistencia y reforzar la colaboración interjurisdiccional ante la emergencia.