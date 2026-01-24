Bomberos de la Ciudad partieron hacia Chubut para colaborar con el combate al fuego
Un contingente porteño viajó con equipamiento especializado para reforzar las tareas de control de los incendios que arrasan la provincia patagónica.
Esta mañana, un equipo de bomberos y brigadistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partió rumbo a Chubut para sumarse a los esfuerzos de control de los incendios que ya afectaron más de 30.000 hectáreas. La salida se realizó tras un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso el envío de personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Ambiente. Además, Macri se comunicó con el gobernador Nacho Torres para coordinar la asistencia y reforzar la colaboración interjurisdiccional ante la emergencia.
Según lo establecido por la Ley Nacional 26.815, que regula el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Ciudad forma parte del esquema de cooperación que incluye a Nación, provincias y Parques Nacionales. Este marco permite planificar, coordinar y responder ante catástrofes naturales, garantizando que la ayuda pueda movilizarse rápidamente cuando surgen incendios de gran magnitud. La participación porteña refleja el compromiso de la Ciudad con la asistencia a comunidades afectadas y con el trabajo conjunto entre jurisdicciones para mitigar los efectos de emergencias ambientales.
El contingente que viajó a Chubut está conformado por 30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, especializados en el tratamiento de incendios forestales, y 7 integrantes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas de la Ciudad. Además, se trasladan camionetas, cuatriciclos y un camión cargado con equipamiento esencial para las tareas de extinción y prevención, preparado para adaptarse a las condiciones adversas de la región patagónica.
El fuego en Chubut se ha visto potenciado por una combinación de factores climáticos extremos: sequía prolongada, temperaturas anormalmente altas, vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares, que facilitan la rápida propagación de las llamas. La situación exige un despliegue constante de recursos humanos y materiales, y representa la tercera ocasión en la que la Ciudad de Buenos Aires envía bomberos a zonas afectadas por incendios forestales, consolidando así una tradición de asistencia federal en situaciones críticas.
