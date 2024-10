Giro en la causa por Santiago Maldonado: nueva pericia revela que el cuerpo no estuvo donde apareció

Una experta determinó que el polen hallado en la ropa del joven corresponden a una especie que florece un mes después de la desaparición y que no puede permanecer más de 30 días en el agua. La investigación, a cargo de Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la universidad de La Plata, ratificó su hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia: en la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua desde el 1 de agosto de aquel año. Pero, además, indicó que pertenecen a una especie que florece en septiembre. Maldonado fue visto con vida por última vez ese día tras la feroz represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen. "El cuerpo de Santiago no estaba en el río porque lo dijo el propio Estado, la ministra Bullrich a través de su fuerza que era Prefectura, cuando tres veces afirmó que no estaba, y eso ahora se ratifica con este informe sobre el polen", dijo la abogada Verónica Heredia.