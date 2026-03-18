Golpe al comercio ilegal: secuestran famosos termos truchos valuados en una cifra millonaria

termos y mates falsos san miguel

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la ejecución de dos allanamientos claves para la causa. El primero se realizó en un comercio ubicado en la calle Maestro Ángel D’Elía y el segundo en una vivienda situada dentro un barrio privado de Bella Vista.

Durante los operativos se incautó una gran cantidad de artículos falsificados: 87 termos, 86 vasos, 69 botellas y 13 mates, todos con logos e inscripciones de la reconocida marca. Según detallaron fuentes policiales, el valor total de los productos secuestrados asciende a aproximadamente 2.650.000 pesos en efectivo.

termos y mates falsos san miguel

Uno de los datos más preocupantes es que estos productos no solo estaban falsificados, sino también eran dañinos para la salud debido a su precaria fabricación, de acuerdo con las pericias realizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Además, imputaron un joven de 23 años, sindicado como el presunto responsable del delito en cuestión, se identificaron a los empleados del lugar y se secuestró un teléfono celular que era utilizado para vender los productos.

termos y mates falsos san miguel

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas (Ley 22.362).

Contrabando internacional en Misiones: más termos, cigarrillos electrónicos y hasta un ventilador

Un operativo similar se llevó a cabo en las últimas horas en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) realizaba una serie de patrullajes preventivos en el denominado Barrio Santa Rosa.

En ese marco, en la intersección de las calles Antártica Argentina y Río Negro de la citada zona misionera, los agentes notaron la presencia de un vehículo sospechoso.

termos y cigarrillos falsos misiones

Al ordenarle al conductor que detuviera su marcha con el objetivo de ser identificado, los efectivos comprobaron que transportaba una importante cantidad de mercadería de procedencia extranjera.

Dentro del vehículo se incautaron 22 termos apócrifos, 1260 cigarrillos electrónicos nocivos para la salud y prohibidos por ANMAT, y hasta un ventilador de pie. El valor total de tal cargamento asciende a $38.760.000.

termos y cigarrillos falsos misiones

El conductor, un joven de 22 años, se negó a dar explicaciones sobre el origen de los productos y cuál era su destino, por lo cual fue imputado y quedó a disposición de la Justicia por infracción al Código Aduanero.

En tanto, a pedido del fiscal Marcelo José Bernachea. el Juzgado Federal de Iguazú a cargo de Marcelo Cardozo, dispuso el secuestro del vehículo junto a toda la mercadería encontrada. Asimismo, ordenó la notificación de la causa respecto al implicado.