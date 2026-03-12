Rescatan documentos históricos del siglo XIX: se vendían en el mercado ilegal

Las pruebas que permitieron comprobar su origen

Una vez que los archivos fueron recuperados y retirados del mercado ilegal, fue necesario llevar a cabo una serie de pericias técnicas de manera remota de la cual participaron especialistas de Argentina y Perú.

Los profesionales certificaron la autenticidad y originalidad de los documentos históricos a través filigranas, sellos de agua, estampillado y firmas. Los registros estaban fechados entre 1866 y 1868 y habían sido emitidos por organismos públicos pertenecientes al patrimonio documental de Perú.

De este modo, corroboraron que el material había sido retirado del país andino de forma ilegal debido a que su comercialización está prohibida.

El análisis técnico fue supervisado por especialistas argentinos de la Dirección de Recuperaciones (DRE) y del Archivo General de la Nación del Perú (URDPD), contando con la presencia del consejero de la Embajada peruana.

A su vez, las diligencias realizadas fueron coordinadas desde la sede del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, donde las piezas permanecen a resguardo.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor, mientras que el sospechoso fue imputado por el delito de “venta de documentos históricos”.