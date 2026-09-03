Golpe al contrabando: secuestraron mercadería valuada en $1500 millones

La Policía de la Ciudad desbarató una red de contrabando .

Ruta ilegal desde Paraguay y despliegue en Misiones

La investigación también se extendió hasta Puerto Iguazú, donde se detectó que la mercadería ingresaba al país por pasos no habilitados desde Paraguay. Desde allí, era trasladada en camiones hacia Buenos Aires.

En esa provincia, los operativos permitieron decomisar productos por más de $400 millones, lo que elevó el total incautado a $1.500 millones. Además, se secuestró un camión tractor con semirremolque que formaba parte de la estructura logística.

Para no alertar a la organización, los agentes trabajaron con vehículos trasladados desde la Ciudad de Buenos Aires y operaron a distancia de los puntos investigados. Todo lo secuestrado fue trasladado a depósitos fiscales, donde quedó a disposición de la Justicia.

El operativo deja al descubierto la escala y organización de estas redes ilegales, que combinan contrabando, falsificación de marcas y distribución en múltiples canales dentro del país.