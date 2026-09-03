Golpe al contrabando: secuestraron mercadería valuada en $1500 millones
Tras meses de tareas encubiertas en el conurbano bonaerense y en Misiones, la Policía de la Ciudad se incautó de neumáticos, calzado, equipos de aire acondicionado, bicicletas y artículos de bazar.
Un amplio operativo encabezado por la Policía de la Ciudad permitió asestar un golpe a una red internacional de contrabando, con el secuestro de mercadería valuada en más de $1.500 millones. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la provincia de Misiones, tras una investigación que se extendió durante varios meses.
Las acciones fueron llevadas adelante por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) junto con el área de investigaciones DIOC, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduanas. Los allanamientos, ordenados por la Justicia en lo Penal Económico, apuntaron a desarticular una estructura dedicada al ingreso, acopio y distribución de productos ilegales.
Así lo informó el Ministerio de Seguridad porteño. “Las tareas investigativas comenzaron en octubre de 2025, luego de que por medio de ciberpatrullaje se detectaron en redes sociales ofrecimientos de artículos de marcas falsificadas y de procedencia dudosa”, se explicó en un comunicado de prensa.
Los uniformados secuestraron 918 neumáticos, indumentaria, calzado, vasos y recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas, llantas, perfumes, lentes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación valiosa para la causa.
También se decomisaron un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas, vehículos utilizados para la logística de la banda.
Ruta ilegal desde Paraguay y despliegue en Misiones
La investigación también se extendió hasta Puerto Iguazú, donde se detectó que la mercadería ingresaba al país por pasos no habilitados desde Paraguay. Desde allí, era trasladada en camiones hacia Buenos Aires.
En esa provincia, los operativos permitieron decomisar productos por más de $400 millones, lo que elevó el total incautado a $1.500 millones. Además, se secuestró un camión tractor con semirremolque que formaba parte de la estructura logística.
Para no alertar a la organización, los agentes trabajaron con vehículos trasladados desde la Ciudad de Buenos Aires y operaron a distancia de los puntos investigados. Todo lo secuestrado fue trasladado a depósitos fiscales, donde quedó a disposición de la Justicia.
El operativo deja al descubierto la escala y organización de estas redes ilegales, que combinan contrabando, falsificación de marcas y distribución en múltiples canales dentro del país.
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