Indignación en José C. Paz: golpearon a un joven ciego para robarle mientras esperaba el colectivo
La víctima se encontraba en la parada cuando fue rodeada por una patota. Tras agredirlo, se llevaron su celular, la campera y hasta las zapatillas.
Un joven ciego fue víctima de un cobarde ataque en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde al menos siete delincuentes lo rodearon y lo golpearon salvajemente para robarle sus pertenencias mientras esperaba el colectivo.
La brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara se seguridad privada. De acuerdo con los datos aportados en las imágenes, el hecho habría ocurrido a mediados de agosto en horas de la noche, pero tomó repercusión en las últimas horas.
En las imágenes se observa el momento en el que siete delincuentes, la mayoría con capucha o gorro, acordonan al joven, que se encontraba esperando el colectivo en inmediaciones al cruce de la Avenida Héctor Arregui y la calle Ugarteche.
Cuatro de los ladrones se acercaron directamente a atacarlo. Primero le exigieron la campera, a lo que la víctima accedió. Pero de un momento a otro toda la escena se tornó aún más violenta: le pegaron en la cabeza en reiteradas oportunidades, lo agarraron de la oreja y le propiciaron varias patadas a la altura del estómago.
Mientras lo agredían constantemente, le exigieron que entregara sus zapatillas, hasta que finalmente le sacaron el celular.
No conformes, uno de los delincuentes que estaba en muletas comenzó a golpearlo en la cabeza, al igual que otro, que llevaba una gorra roja, y agredió a la víctima indefensa con el propio calzado que acababa de sacarle.
En paralelo, otros integrantes de la banda custodiaban la situación, parados a pocos metros. Incluso, entre los delincuentes jóvenes se observa la presencia de un hombre mayor de edad, que camina con dificultad y colabora en toda la violenta situación.
Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y causaron una verdadera indignación entre los vecinos de José C. Paz por los constantes hechos de inseguridad y el cobarde accionar de los delincuentes al atacar a una persona no vidente.
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