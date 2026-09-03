Indignación en José C. Paz: golpearon a un joven ciego para robarle mientras esperaba el colectivo

No conformes, uno de los delincuentes que estaba en muletas comenzó a golpearlo en la cabeza, al igual que otro, que llevaba una gorra roja, y agredió a la víctima indefensa con el propio calzado que acababa de sacarle.

En paralelo, otros integrantes de la banda custodiaban la situación, parados a pocos metros. Incluso, entre los delincuentes jóvenes se observa la presencia de un hombre mayor de edad, que camina con dificultad y colabora en toda la violenta situación.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y causaron una verdadera indignación entre los vecinos de José C. Paz por los constantes hechos de inseguridad y el cobarde accionar de los delincuentes al atacar a una persona no vidente.