Golpe al narcotráfico: secuestran 52 kilos de MDMA en la Terminal Zárate y detienen a tres personas

Detenidos, allanamientos y cooperación internacional

El operativo no se limitó al secuestro de la carga, sino que derivó en la captura de tres sospechosos: un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. De acuerdo con la investigación, uno de los extranjeros había ingresado recientemente al país con el único propósito de supervisar la recepción del rodado, mientras que los restantes cumplían roles operativos dentro de la red.

En simultáneo, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, donde se incautaron teléfonos celulares, documentación relevante y elementos de interés para la causa. Asimismo, pesa sobre otro ciudadano mexicano una orden de captura internacional, señalado como el principal coordinador del traslado y retiro del vehículo.

El éxito del procedimiento también se apoyó en las capacidades analíticas del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), una plataforma respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la embajada estadounidense, reflejando un cerrojo estratégico frente a las nuevas rutas del narcotráfico sintético hacia el Cono Sur.