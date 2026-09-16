Golpe al narcotráfico: secuestran 52 kilos de MDMA en la Terminal Zárate y detienen a tres personas
El cargamento, hallado oculto en un auto, equivale a un millón de pastillas de éxtasis, marcando el mayor decomiso de drogas sintéticas en la historia del país.
La Argentina concretó el mayor secuestro de drogas sintéticas de su historia tras un operativo de alta complejidad que permitió incautar 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza en la provincia de Buenos Aires. La investigación, que se extendió durante varios meses, destapó las maniobras de una organización criminal de carácter transnacional.
El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal Zárate e involucró el trabajo coordinado entre el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional y con la cooperación clave de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos.
La investigación y el hallazgo en el vehículo
Las pesquisas se habían iniciado en marzo de este año a raíz de alertas internacionales aportadas por la agencia norteamericana sobre las intenciones de una red narcocriminal de ingresar grandes voluminosos de estupefacientes al territorio nacional. Con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), las fuerzas federales montaron un seguimiento sobre los eslabones logísticos de la banda.
El punto de inflexión ocurrió al interceptar un vehículo en la terminal portuaria. Mediante el uso de tecnología de inspección no intrusiva, los agentes detectaron densidades anómalas en las cavidades estructurales del rodado. Una requisa exhaustiva permitió desarmar los sectores adulterados: primero se hallaron 20 kilogramos de una sustancia granulada y cristalina que dio positivo para MDMA, y posteriormente se sumaron otros 32 kilos, alcanzando un total histórico de 52 kilogramos.
Los peritajes confirmaron que la droga se encontraba en estado de máxima pureza, calculándose que con dicha cantidad se podrían haber elaborado aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.
Detenidos, allanamientos y cooperación internacional
El operativo no se limitó al secuestro de la carga, sino que derivó en la captura de tres sospechosos: un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. De acuerdo con la investigación, uno de los extranjeros había ingresado recientemente al país con el único propósito de supervisar la recepción del rodado, mientras que los restantes cumplían roles operativos dentro de la red.
En simultáneo, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, donde se incautaron teléfonos celulares, documentación relevante y elementos de interés para la causa. Asimismo, pesa sobre otro ciudadano mexicano una orden de captura internacional, señalado como el principal coordinador del traslado y retiro del vehículo.
El éxito del procedimiento también se apoyó en las capacidades analíticas del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), una plataforma respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la embajada estadounidense, reflejando un cerrojo estratégico frente a las nuevas rutas del narcotráfico sintético hacia el Cono Sur.
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