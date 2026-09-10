El capo narco "Mameluco" Villalba pidió que le den prisión domiciliaria por cuestiones de salud

Droga envenenada

Desde el 5 de septiembre del año pasado el TOF 5 lleva adelante el megajuicio contra el clan narco de San Martín liderado por Villalba y dos de sus hijos Iván (33), alias "El Salvaje", y Luca Nahuel Baigorria (32), alias "Dylan".

En el juicio se ventila un caso tremendo: la intoxicación con carfentanilo que mató a 24 personas y afectó a 80 más. Sobrevivientes y familiares de víctimas participan de un debate paradójico, ya que los narcos están acusados de meter la cocaína envenenada en el mercado pero no de lo que provocó esa droga. Para que quede claro: no se los acusa de homicidio.

El juicio, que lleva un año y no termina en 2026, empezó con un gran despliegue de seguridad: calles cortadas, guardias con casco y escudos, chalecos antibalas para todos. La primera audiencia se hizo en una sala especial de lesa humanidad ubicada en el centro de San Martín, que se llenó de familiares de los acusados.

En total, 24 detenidos fueron trasladados desde las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. A nueve más se los fue a buscar a sus casas (tienen tobillera electrónica y detención domiciliaria) mientras que "Mameluco" y sus hijos permanecieron en Ezeiza y asistieron de forma virtual, vía Zoom.

Actualmente, los tres están detenidos en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Ese es un sector de aislamiento para presos catalogados como de "Alto Riesgo". Las llamadas y las visitas son poco frecuentes y severamente controladas. No es una cárcel en la que Villalba sepa manejarse como lo hizo, incluso, en un penal inhóspito como Rawson.

A ellos se los acusa de dominar el narcomenudeo en la zona de Billinghurst. Estando en libertad e incluso desde la cárcel. En este contexto, la imputación incluye haber pagado coimas a policías de la comisaría de esa zona para liberar a dos integrantes de la banda.