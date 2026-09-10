El capo narco "Mameluco" Villalba pidió que le den prisión domiciliaria por cuestiones de salud
Tiene 64 años y fue sometido a una serie de estudios fuera del penal de Ezeiza, que habrían confirmado la gravedad de su situación.
El histórico capo narco de la localidad bonaerense de San Martín, Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, pidió que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a cuestiones de salud.
Por un sangrado rectal, que empezó poco antes del último Año Nuevo, Villalba debió ser trasladado a un hospital fuera del penal de Ezeiza, lo que habrían confirmado la gravedad de su situación.
La defensa pidió que Villalba siga cumpliendo su condena en una vivienda de la localidad de Ezeiza, al sur del Conurbano, ya que tiene problemas de próstata, y pese a que actualmente está aislado en un módulo de máxima seguridad.
Esa condición de base persiste y ahora será el juez Walter Venditti -presidente del tribunal que dictó su última condena- quien deberá decidir si lo deja seguir cumpliendo la pena en su casa de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Debido a la falta de jueces y las suplencias, Venditti también integra el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín- junto a las juezas María Claudia Morgese, Silvina Mayorga- que desde hace un año juzga a Villalba y sus hijos por una tercera causa por tráfico. Una causa muy especial.
Villalba acumula condenas de peso por narcotráfico y lavado de activos, además de permanecer en el centro de otras complejas investigaciones por el manejo del narcomenudeo en la zona de San Martín y sus alrededores. De todas maneras, recién podría acceder a la libertad asistida en 2030, salvo que ahora la justicia acepte su solicitud.
Droga envenenada
Desde el 5 de septiembre del año pasado el TOF 5 lleva adelante el megajuicio contra el clan narco de San Martín liderado por Villalba y dos de sus hijos Iván (33), alias "El Salvaje", y Luca Nahuel Baigorria (32), alias "Dylan".
En el juicio se ventila un caso tremendo: la intoxicación con carfentanilo que mató a 24 personas y afectó a 80 más. Sobrevivientes y familiares de víctimas participan de un debate paradójico, ya que los narcos están acusados de meter la cocaína envenenada en el mercado pero no de lo que provocó esa droga. Para que quede claro: no se los acusa de homicidio.
El juicio, que lleva un año y no termina en 2026, empezó con un gran despliegue de seguridad: calles cortadas, guardias con casco y escudos, chalecos antibalas para todos. La primera audiencia se hizo en una sala especial de lesa humanidad ubicada en el centro de San Martín, que se llenó de familiares de los acusados.
En total, 24 detenidos fueron trasladados desde las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. A nueve más se los fue a buscar a sus casas (tienen tobillera electrónica y detención domiciliaria) mientras que "Mameluco" y sus hijos permanecieron en Ezeiza y asistieron de forma virtual, vía Zoom.
Actualmente, los tres están detenidos en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Ese es un sector de aislamiento para presos catalogados como de "Alto Riesgo". Las llamadas y las visitas son poco frecuentes y severamente controladas. No es una cárcel en la que Villalba sepa manejarse como lo hizo, incluso, en un penal inhóspito como Rawson.
A ellos se los acusa de dominar el narcomenudeo en la zona de Billinghurst. Estando en libertad e incluso desde la cárcel. En este contexto, la imputación incluye haber pagado coimas a policías de la comisaría de esa zona para liberar a dos integrantes de la banda.
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