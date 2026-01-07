Video: motochorros persiguieron a una familia y los hicieron chocar contra una camioneta

Tanto el hombre como su pareja y su hijo viajaban sin casco y terminaron cayendo sobre el asfalto.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la moto resultó gravemente herido luego de que el rodado cayera encima de sus piernas y tuvo que ser asistido por uno de sus vecinos.

“El vecino lo salvó porque mi hijo estaba apretado, él lo sacó de abajo porque tenía la pierna rota”, explicó la madre del conductor en diálogo con TN.

Tras el hecho, el conductor de la moto tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local donde tuvo que recibir ocho puntos. Si bien los demás integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro, padecieron algunas lesiones y golpes en el cuerpo producto del choque y la caída.

Los motochorros, en tanto, lograron escapar del lugar sin poder llevar a cabo el robo. Por el momento no fueron identificados, pero los vecinos aseguran que viven en el mismo barrio.