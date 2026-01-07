Video: motochorros persiguieron a una familia y los hicieron chocar contra una camioneta
Las víctimas intentaron escapar, pero perdieron el equilibrio e impactaron contra otro vehículo. Ocurrió en Virrey del Pino.
Una pareja y su hijo de ocho años que circulaban a bordo de moto cuando fueron víctimas del violento accionar de dos motochorros que los persiguieron durante varios metros para robarles. Quisieron escapar, pero terminaron chocando con una camioneta.
El hecho ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 18.20, a metros de la Ruta 3 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. La brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad privada.
La pareja y el menor habían salido de su casa a bordo de su moto y se dirigían hacia un club de la zona. Sin embargo, cuando llegaron a la esquina, decidieron regresar a la vivienda porque se habían olvidado algo.
Fue entonces cuando dos motochorros los interceptaron, se le pusieron a la par, y el ladrón que viajaba como acompañante los apuntó y los amenazó con un arma para que se detuvieran y entregaran la moto.
Lejos de hacer caso a las exigencias de los delincuentes, el padre de la familia, quien manejaba la moto, intentó acelerar y escapar en medio de un forcejeo con los motochorros. En ese momento, en medio de uno de los empujones, el hombre perdió el control del rodado y terminaron chocando contra una camioneta que estaba estacionada.
Tanto el hombre como su pareja y su hijo viajaban sin casco y terminaron cayendo sobre el asfalto.
Producto del fuerte impacto, el conductor de la moto resultó gravemente herido luego de que el rodado cayera encima de sus piernas y tuvo que ser asistido por uno de sus vecinos.
“El vecino lo salvó porque mi hijo estaba apretado, él lo sacó de abajo porque tenía la pierna rota”, explicó la madre del conductor en diálogo con TN.
Tras el hecho, el conductor de la moto tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local donde tuvo que recibir ocho puntos. Si bien los demás integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro, padecieron algunas lesiones y golpes en el cuerpo producto del choque y la caída.
Los motochorros, en tanto, lograron escapar del lugar sin poder llevar a cabo el robo. Por el momento no fueron identificados, pero los vecinos aseguran que viven en el mismo barrio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario