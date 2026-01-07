Horror en Misiones por una mujer que se prendió fuego adentro de una comisaría

Como parte de la causa consta el video de la cámara de seguridad dentro de la comisaría, donde se ve el momento en que la mujer entró a la guardia, se roció con alcohol y accionó su encendedor.

Todos los elementos que la paciente llevó a la dependencia policial también fueron recolectados y presentados ante la Justicia para determinar qué la llevó a cometer ese acto.

Violencia de género en Misiones

La Justicia de Misiones también investiga desde esta semana un episodio de violencia de género ocurrido en la localidad Campo Ramón, donde un hombre atacó a su expareja, incendió de manera intencional la vivienda que compartían y luego intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió el sábado pasado, por la noche, cuando la víctima intentaba abandonar el domicilio a bordo de un vehículo de alquiler y fue interceptada por su expareja, José Ferreyra.

Ferreyra, de 58 años, comenzó a arrojar piedras al auto de su expareja, Alicia Barceló, de 38, lo que provocó destrozos en el parabrisas. Al no lograr detener el auto, el agresor atacó a la mujer con un machete, causándole heridas en las manos y brazos mientras ella intentaba protegerse.

La mujer logró llegar a la comisaría correspondientes y cuando los efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado, constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas a raíz de un incendio provocado de forma intencional.

Tras un rastrillaje por la zona, hallaron a Ferreyra oculto en el patio de una vivienda lindera, con una profunda herida cortante en el cuello y el arma blanca a su lado. El hombre quedó detenido en el Hospital de Oberá.