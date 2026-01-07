Horror en Misiones por una mujer que se prendió fuego adentro de una comisaría
La mujer de 63 años abrió la puerta de la dependencia policial en Campo Grande, Misiones, y se roció con alcohol. Luego prendió su encendedor.
Una mujer de 63 años quedó internada en grave estado después de autoinfligirse quemaduras en el 35% del cuerpo al rociarse con alcohol en una comisaría de la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones.
El horrible episodio sucedió durante la mañana del martes en la guardia de la dependencia policial y ante la mirada del personal, que no tuvo tiempo de entablar un diálogo con la mujer antes del desastre.
Según informó el sitio El Territorio, de Misiones, los efectivos policiales lograron sofocar las llamas casi de inmediato, pero el daño estaba hecho: la mujer sufrió quemaduras en el 35% del cuerpo y se encuentra internada en el Hospital SAMIC de Oberá, a 45 kilómetros de Campo Grande.
Hasta ahora se sabe que la zona más afectada del cuerpo de la paciente es el rostro, seguido por las vías respiratorias, por lo que cuenta con asistencia respiratoria mecánica.
Además, la mujer fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones, para mitigar el dolor. Por indicación médica no se le practicaron estudios toxicológicos, pero la Justicia de Misiones ya investiga el caso y no hay ninguna hipótesis descartada hasta el momento.
Como parte de la causa consta el video de la cámara de seguridad dentro de la comisaría, donde se ve el momento en que la mujer entró a la guardia, se roció con alcohol y accionó su encendedor.
Todos los elementos que la paciente llevó a la dependencia policial también fueron recolectados y presentados ante la Justicia para determinar qué la llevó a cometer ese acto.
Violencia de género en Misiones
La Justicia de Misiones también investiga desde esta semana un episodio de violencia de género ocurrido en la localidad Campo Ramón, donde un hombre atacó a su expareja, incendió de manera intencional la vivienda que compartían y luego intentó quitarse la vida.
El hecho ocurrió el sábado pasado, por la noche, cuando la víctima intentaba abandonar el domicilio a bordo de un vehículo de alquiler y fue interceptada por su expareja, José Ferreyra.
Ferreyra, de 58 años, comenzó a arrojar piedras al auto de su expareja, Alicia Barceló, de 38, lo que provocó destrozos en el parabrisas. Al no lograr detener el auto, el agresor atacó a la mujer con un machete, causándole heridas en las manos y brazos mientras ella intentaba protegerse.
La mujer logró llegar a la comisaría correspondientes y cuando los efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado, constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas a raíz de un incendio provocado de forma intencional.
Tras un rastrillaje por la zona, hallaron a Ferreyra oculto en el patio de una vivienda lindera, con una profunda herida cortante en el cuello y el arma blanca a su lado. El hombre quedó detenido en el Hospital de Oberá.
