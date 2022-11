El comunicado de Amnistía Internacional por la actitud de Thiago con Agustín en Gran Hermano

Y agregaron el texto "Sólo sí es sí. Corta" junto a tres hashtags de Gran Hermano.

En otro mensaje detallaron la situación para todas aquellas personas que no mira Gran Hermano: "Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste. #GH se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste".

