La avícola más grande del país pidió concurso preventivo de acreedores

En los telegramas de despido, la empresa argumentaba que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

Además, en el plano financiero enfrenta un pasivo total estimado en US$350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.

Cuenta también con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).