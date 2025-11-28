Trágico derrumbe en Costa Esmeralda: murió un trabajador y otro resultó herido

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Madariaga, los móviles 6, 34 y 28 salieron rumbo a la zona del siniestro para colaborar con sus pares de Santa Teresita y Mar de Ajó, que ya están en el lugar.

Las autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar las causas del derrumbe y evaluar si existieron fallas en las medidas de seguridad previstas para este tipo de trabajos. También se analizarán las condiciones estructurales del inmueble y los protocolos aplicados durante el llenado de la losa.

Derrumbe de losa en una obra de Quilmes dejó tres trabajadores heridos, uno de gravedad

Un derrumbe parcial de una losa ocurrido este jueves por la tarde en una obra en construcción ubicada en la intersección de Brandsen y Sarmiento, en Quilmes, dejó como saldo a tres trabajadores heridos. Las víctimas debieron ser trasladadas a centros asistenciales, una de ellas en estado grave.

Según informaron fuentes consultadas en Quilmes, parte de la estructura cedió mientras se realizaban tareas en el lugar y uno de los trabajadores quedó atrapado entre los escombros.

Hasta la obra acudieron de inmediato un móvil policial, personal de la Policía Urbana y Bomberos de Quilmes, quienes trabajaron en las tareas de rescate y asistencia de los heridos. Luego de ser liberadas, las tres víctimas fueron derivadas para su atención médica.

Una de las personas heridas fue trasladada en estado grave con una posible amputación de brazo, por lo que se evaluaba la reconstrucción del miembro afectado.