Amenaza de muerte al papa León XIV: el detenido negó haber hecho el llamado y culpó a compañeros de trabajo

Pese a su negativa, continúa detenido mientras avanzan las medidas de prueba. Una de las diligencias centrales será un cotejo de voz para determinar si la persona que realizó la comunicación al servicio de emergencias es el hombre detenido. La comparación buscará establecer si existe correspondencia entre su voz y la grabación del llamado que dio origen a la causa.

Los estudios médicos y las pericias pendientes

En paralelo, los médicos legistas de la Policía que lo examinaron informaron que el detenido se encontraba normal. No obstante, todavía resta la intervención de los médicos forenses y la incorporación de otros informes periciales que aún no fueron recibidos en el expediente.

La Justicia también deberá avanzar sobre el análisis de los elementos secuestrados durante el allanamiento en su vivienda de Villa Rosa, partido de Pilar: tres teléfonos celulares y un dron. Los dispositivos tecnológicos son relevantes para reconstruir el origen de la comunicación y determinar si existe algún otro elemento relacionado con la amenaza.

El llamado anónimo se produjo el viernes al mediodía, cuando León XIV se encontraba en Uruguay, apenas dos días antes de su prevista llegada a la Argentina. La frase que recibió el operador del 911 fue directa: “Voy a matar al Papa”. Ante las preguntas del personal de emergencias, el interlocutor no aportó más información y cortó la comunicación.

A partir de esa advertencia intervino la División Antiterrorismo de la Policía Federal. La investigación permitió ubicar el origen de la comunicación en Pilar, mediante tareas de inteligencia, entrecruzamientos de antenas telefónicas y otras medidas de campo.

La causa está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Bringas. También participan la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Por ahora, el acusado sigue detenido y la investigación busca determinar si fue efectivamente quien realizó la amenaza o si, como sostuvo en su indagatoria, otra persona utilizó su teléfono para efectuar el llamado.