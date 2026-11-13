"Te voy a matar": la amenaza que había recibido el hombre golpeado por un rugbier en Córdoba

La discusión pareció terminar allí. Mauro volvió a concentrarse en su teléfono mientras la mujer retiraba la pizza y el hombre se acercaba a pagar. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el agresor volvió a dirigirse hacia él.

“Ahí yo pienso que él tenía premeditado pegarme. Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene”, relató. “Me pegó, me empezó a golpear y no paró, y después, me siguió pateando en el piso como si nada, ya con el hueso afuera", contó el hombre.

Según se puede observar en las imágenes, el sujeto le asestó ocho puñetazos seguidos en el rostro, antes de que la víctima caiga al piso.

Tras esto, Mauro terminó arrinconado en un depósito del comercio. Le volvieron a pegar, con el puño, y patadas. En el video se escucha cómo el imputado le grita: "¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha que el sujeto le grita.

Acto seguido, ante el intento de intervención de los empleados y los presentes, el ahora detenido se fue del lugar en una camioneta Ford Ranger.

Por el violento hecho, Mauro sufrió una fractura de piso de órbita, una fractura de pared medial izquierda, una herida en su ceja y hematomas y otras heridas en su cuerpo. Deberá realizarse estudios, para determinar posibles lesiones a futuro en su visión.

Uno de los aspectos que más sorprendió a la víctima fue la reacción de la mujer que acompañaba al agresor. Según contó, permaneció en la puerta del lugar durante la golpiza y no hizo ningún intento por detenerlo.

“Atinó a decir ‘Vamos Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”, sostuvo. Después, ambos se retiraron del comercio. “Los dos se fueron como si nada”, agregó.

Salvaje golpiza en una pizzería: detenido e imputado

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la doctora Paula Bruera.

Si bien Díaz fue imputado por amenazas y lesiones leves, fuentes allegadas a la investigación no descartan que esto se agrave con el correr de los días.

Restan, todavía, estudios médicos para conocer la evolución de la víctima y los antecedentes del detenido. A la par, no se descartan estudios psicológicos a Díaz.