"Te voy a matar": la amenaza que había recibido el hombre golpeado por un rugbier en Córdoba
La víctima contó cómo comenzó la discusión que terminó con una brutal golpiza en un local de Córdoba. Dijo que el agresor lo acusó de mirar a su pareja
La violenta golpiza que ocurrió en una pizzería de barrio Docta conmocionó a los vecinos de Córdoba y, los videos del hecho, no tardaron en viralizarse. El agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, de 43 años, está detenido e imputado por amenazas y lesiones leves por el hecho.
Poco después, se conoció que el sujeto se desempeñaba como profesor de rugby en el Club Universitario de Córdoba donde, según allegados que trabajaban con él, "tenía varias actividades". Era, dijeron, una persona muy activa. La institución repudió el hecho y evalúa medidas contra él.
Cómo fue la brutal golpiza en Docta
El viernes pasado, 6 de noviembre, el detenido ingresó junto a una mujer, quien sería su pareja, al local del mencionado barrio, ubicado en el suroeste de la ciudad de Córdoba. Allí, increpó a Mauro, un cliente que estaba sentado en una mesa, tomando una cerveza y esperando una pizza. Esto quedó registrado por las cámaras del local.
“Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, explicó Mauro, que es médico del Servicio Penitenciario de Córdoba y trabaja en la cárcel de Bouwer.
Según su relato, el hombre que acompañaba a la mujer comenzó a increparlo y lo acusó de haberla mirado de manera indebida. “Me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, recordó en diálogo con El Doce.
La discusión pareció terminar allí. Mauro volvió a concentrarse en su teléfono mientras la mujer retiraba la pizza y el hombre se acercaba a pagar. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el agresor volvió a dirigirse hacia él.
“Ahí yo pienso que él tenía premeditado pegarme. Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene”, relató. “Me pegó, me empezó a golpear y no paró, y después, me siguió pateando en el piso como si nada, ya con el hueso afuera", contó el hombre.
Según se puede observar en las imágenes, el sujeto le asestó ocho puñetazos seguidos en el rostro, antes de que la víctima caiga al piso.
Tras esto, Mauro terminó arrinconado en un depósito del comercio. Le volvieron a pegar, con el puño, y patadas. En el video se escucha cómo el imputado le grita: "¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha que el sujeto le grita.
Acto seguido, ante el intento de intervención de los empleados y los presentes, el ahora detenido se fue del lugar en una camioneta Ford Ranger.
Por el violento hecho, Mauro sufrió una fractura de piso de órbita, una fractura de pared medial izquierda, una herida en su ceja y hematomas y otras heridas en su cuerpo. Deberá realizarse estudios, para determinar posibles lesiones a futuro en su visión.
Uno de los aspectos que más sorprendió a la víctima fue la reacción de la mujer que acompañaba al agresor. Según contó, permaneció en la puerta del lugar durante la golpiza y no hizo ningún intento por detenerlo.
“Atinó a decir ‘Vamos Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”, sostuvo. Después, ambos se retiraron del comercio. “Los dos se fueron como si nada”, agregó.
Salvaje golpiza en una pizzería: detenido e imputado
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la doctora Paula Bruera.
Si bien Díaz fue imputado por amenazas y lesiones leves, fuentes allegadas a la investigación no descartan que esto se agrave con el correr de los días.
Restan, todavía, estudios médicos para conocer la evolución de la víctima y los antecedentes del detenido. A la par, no se descartan estudios psicológicos a Díaz.
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