Grave denuncia en Mendoza: patovicas golpearon a un joven en una fiesta de 15

Hasta el momento, ni Desert Eventos ni los organizadores de la fiesta emitieron declaraciones oficiales. El video, que ya circula en redes sociales y medios locales, generó repudio y abrió el debate sobre el rol de los patovicas y la falta de protocolos de seguridad en eventos sociales.

Las autoridades provinciales tomaron intervención y se espera que la Justicia investigue tanto a los agresores como a la administración del salón.