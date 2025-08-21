Un reactor de Impsa estuvo varado una semana porque un puente no soportaba el peso

Según Vialidad Nacional, la autorización para atravesar el puente fue presentada por la empresa transportista el mismo día que comenzó el operativo, lo que atrasó el procedimiento.

reactor impsa

De esta forma, se procedió a la colocación de una estructura provisoria que cuenta con andamios, placas de base y listones fijados a la parte inferior del puente.

El traslado del reactor requirió un impresionante despliegue técnico con hidrogrúas, camiones, vehículos guía y semirremolques, además de personal especializado.

reactor impsa

El operativo se reanudó este jueves. Pasadas las 9, el reactor ya había pasado el primer puente previsto, según detallaron fuentes del operativo.

Durante la jornada, el tránsito en la Ruta Nacional 7 permanecerá interrumpido en una primera etapa entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la calle Cochabamba, hasta las 8. Luego, el corte se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial 84.