Un reactor de Impsa estuvo varado una semana porque un puente no soportaba el peso
La imponente pieza se encuentra parada sobre la Ruta Nacional 7 a la espera de que comience el operativo de traslado.
Un reactor fabricado por IMPSA, cuyo destino final es la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, estuvo varado desde el sábado debido a que uno de los puentes por los que debía cruzar no soporta su peso de 456 toneladas. A casi una semana, hoy comenzó el operativo para continuar con el traslado.
YPF explicó de manera oficial que se trata de un reactor HG-D-3501, una de las piezas clave de la nueva unidad HDS II que se construye en el Complejo Industrial Luján de Cuyo, en el marco del proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC).
Según especificaron, su implementación permitirá la obtención de gasoil con menor contenido de azufre y aumentará la capacidad de producción de la refinería.
La cuestión es que, pese a todos los esfuerzos, la colosal pieza de ingeniería quedó varada sobre el camión que la traslada debido a que un puente de la Ruta Nacional 7, que cruza sobre la ruta provincial 15, no aguantaba su peso.
Debido a la complejidad, desde IMPSA contrataron a una empresa para diseñar un plan de apuntalamiento del puente en cuestión para que pueda soportar el peso del reactor montado en su estructura de traslado.
Según Vialidad Nacional, la autorización para atravesar el puente fue presentada por la empresa transportista el mismo día que comenzó el operativo, lo que atrasó el procedimiento.
De esta forma, se procedió a la colocación de una estructura provisoria que cuenta con andamios, placas de base y listones fijados a la parte inferior del puente.
El traslado del reactor requirió un impresionante despliegue técnico con hidrogrúas, camiones, vehículos guía y semirremolques, además de personal especializado.
El operativo se reanudó este jueves. Pasadas las 9, el reactor ya había pasado el primer puente previsto, según detallaron fuentes del operativo.
Durante la jornada, el tránsito en la Ruta Nacional 7 permanecerá interrumpido en una primera etapa entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la calle Cochabamba, hasta las 8. Luego, el corte se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial 84.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario