Graves incidentes en el Congreso: la policía reprimió manifestantes que derribaron vallas
En pleno paro nacional, Prefectura avanzaba sobre manifestantes que intentaban derribar vallas en plena protesta. Hubo varias detenciones.
En simultáneo con el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados y en el contexto del paro nacional convocado por la CGT, varios manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Congreso, donde no faltó la represión policial.
Si bien la CGT no convocó a una marcha, se llevó a cabo una espontánea manifestación por parte de diferentes organizaciones políticas y sociales. Y no faltaron los incidentes.
Como era de esperarse, esta jornada fue una nueva excusa de las fuerzas de seguridad para reprimir y hacer abuso de poder. Entre detenciones, gas pimienta y el ya conocido camión hidrante, la Policía se las ingenió para opacar, nuevamente, un reclamo legítimo y pacífico.
En uno de los momentos de más tensión, manifestantes derribaron las vallas dispuestas por el operativo, por lo que las autoridades encrudecieron su accionar.
