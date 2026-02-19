Represión en Congreso: el camión hidrante atacó a los manifestantes que cantaban "Milei, basura"
La Policía, como ya nos tiene acostumbrados, protagonizó otro lamentable episodio, valiéndose del accionar de unos pocos que generaron desorden.
Mientras la Cámara de Diputados debate la Reforma Laboral en el recinto, afuera del mismo se llevó a cabo una espontánea manifestación por parte de diferentes organizaciones políticas y sociales, dado que la CGT no convocó a una movilización, sino solamente al paro general.
Como era de esperarse, esta jornada fue una nueva excusa de las fuerzas de seguridad para reprimir y hacer abuso de poder. Entre detenciones, gas pimienta y el ya conocido camión hidrante, la Policía se las ingenió para opacar, nuevamente, un reclamo legítimo y pacífico.
De hecho, hubo numerosas denuncias cruzadas de violencia y un despliegue policial masivo. El Gobierno ha blindado el Congreso con vallas y fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad).
En este sentido, se ha denunciado que la policía bloquea arterias clave (como Lima o Hipólito Yrigoyen) impidiendo que la gente se desconcentre pacíficamente, lo que genera encerronas y estampidas. Además, se reportó el uso de camiones hidrantes y un gas pimienta más potente que en manifestaciones anteriores, afectando no solo a manifestantes sino también a transeúntes y jubilados.
Sin ir más lejos, por primera vez se ha generalizado la requisa de mochilas en los accesos y la "regulación" del uso de banderas (bajo el argumento de que los palos se usan como proyectiles).
Por su parte, el Gobierno sostiene que el operativo es para "garantizar el orden constitucional" y que solo responden cuando grupos de encapuchados intentan derribar las vallas o arrojan piedras y botellas. Sin embargo, muchos manifestantes denunciaron que la represión es indiscriminada.
De hecho, se viralizaron imágenes de jubilados gaseados y de la policía lanzando gas a personas que ya estaban en el piso o retirándose.
A esta hora de la tarde, la zona de Plaza Congreso sigue militarizada y con focos de conflicto en las calles laterales. La CGT ha calificado el operativo de "provocación innecesaria".
