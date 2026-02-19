Represión en Congreso: el camión hidrante atacó a los manifestantes que cantaban "Milei, basura"

Por su parte, el Gobierno sostiene que el operativo es para "garantizar el orden constitucional" y que solo responden cuando grupos de encapuchados intentan derribar las vallas o arrojan piedras y botellas. Sin embargo, muchos manifestantes denunciaron que la represión es indiscriminada.

De hecho, se viralizaron imágenes de jubilados gaseados y de la policía lanzando gas a personas que ya estaban en el piso o retirándose.

A esta hora de la tarde, la zona de Plaza Congreso sigue militarizada y con focos de conflicto en las calles laterales. La CGT ha calificado el operativo de "provocación innecesaria".