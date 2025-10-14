Grooming en Misiones: rescataron a una niña de 13 años y detuvieron a cinco hombres

Qué es el grooming

Se trata de un delito que ocurre cuando un adulto se acerca a un menor de edad mediante internet o medios digitales, como redes sociales, chats, aplicaciones de mensajería o incluso juegos online, con intenciones sexuales. El agresor busca ganarse la confianza del niño o adolescente, manipulándolo emocionalmente y, en muchos casos, preparando el terreno para un abuso sexual posterior.

Este tipo de acoso puede manifestarse de varias formas, entre las cuales se incluyen:

Enviar mensajes sexuales o inapropiados , buscando normalizar o despertar curiosidad sexual en el menor.

Solicitar fotos o videos íntimos , con la intención de utilizarlos para extorsionar o continuar con el abuso.

Generar encuentros presenciales con fines sexuales, utilizando engaños o presionando psicológicamente al menor.

Manipular psicológicamente al menor, fomentando el secreto, la culpa o la dependencia emocional para que no revele lo que ocurre.

El grooming es considerado un delito grave, ya que pone en riesgo la integridad física, emocional y psicológica de niños y adolescentes.

Qué dice la ley en Argentina sobre el grooming

En Argentina, el grooming está tipificado como delito en el Código Penal desde 2013, a través de la Ley 26.904. Esta norma establece que quien contacte a un menor de edad mediante internet, redes sociales, chats o cualquier otra tecnología digital con fines sexuales puede ser penado con prisión de seis meses a cuatro años.

En 2020 se sancionó la Ley 27.590, conocida como la Ley Mica Ortega, que creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es prevenir el acoso sexual digital, capacitar a la comunidad educativa y proteger los derechos de los menores frente a situaciones de grooming.

Además, desde 2021 se conmemora el 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, en homenaje a la sanción de la Ley 26.904, para sensibilizar a la sociedad sobre la protección de los niños y adolescentes en el entorno digital.