Caso Guadalupe Lucero: la mamá recibió tres cartas anónimas

"Ayer 14 (por el jueves pasado) recibí de nuevo otra carta por Correo Argentino, es la tercera que llega a mi domicilio... Dicha carta viene desde Bahía Blanca, la cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis", reveló la madre de Guadalupe Lucero.

"En dos oportunidades les avisé a la Policía Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado", relató Cialone antes de precisar que "las llamadas siempre son cada 1 hora, empiezan a las 23hs hasta las 03 am".

Cialone explicó que le entregó la carta a los investigadores de la Policía Federal que intervienen en el caso.

"No tuvimos respuesta, a lo cual mi papá viajo a Anchorena, que es el lugar donde nos menciona (la persona que escribió la carta) que está Guadalupe... Recién me avisa mi hermana que el pueblo de Anchorena, San Luis, los corrió, y que el hombre de la casa estába nervioso y los trató mal", expresó la mujer acerca de las decisiones que su familia tomó al margen de las autoridades.

"Nadie entendió que no es intención molestar, es intención de buscar a Guada... Y no se trata de (la carta de una) vidente, al menos lo escrito no nos menciona que es así, y tampoco sabemos quién es el que me manda esas carta con mapa a mi domicilio, al igual de quién me llama... Lamentablemente hay gente mala, nuestra intención es buscarla (a Guadalupe). Como familia ya no sabemos que hacer", expresó.