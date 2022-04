Guadalupe Lucero: el papá reveló que la ropa encontrada "tiene similitud" con la que usaba la nena

“Nos dijeron que hallaron restos óseos pero que hay un 90% de posibilidades de que sean de animales”, agregó sobre la investigación.

El abogado defensor de la familia Lucero detalló que entre las prendas halladas se encuentra "una calza pequeña y unas botitas número 30".

Informó que la zona es "como un basural y allí hay restos de vacas, chanchos y zorros, además de ropa", por lo que consideró que el "hallazgo que fue comunicado ayer" por el Fiscal Federal Cristian Rachid, "no despertó demasiada expectativa por las características del lugar y las declaraciones de una antropóloga que aseguró que los restos podían ser no humanos".

Caso Guadalupe Lucero el padre de la niña reveló que los restos óseos podrían ser de un animal

Zabala apuntó que, sin embargo, la noticia reproducida "causo mal impacto en el papá de Guadalupe que no se encuentra bien" y esta tarde deberá enfrentarse a la exhibición de la "ropa encontrada en el lugar".

Guadalupe Lucero: el hallazgo de ropa y restos óseos

Los rastrillajes de búsqueda de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 244 Viviendas de la capital de San Luis, realizados ayer tuvieron como resultado el hallazgode ropa y restos óseos.

Durante el operativo que fue ordenado por la Justicia federal, a diez meses de la desaparición de Guadalupe, "se rastrillaron 26 hectáreas donde se encontraron unas calzas pequeñas, rajadas y oscuras que hoy serán acercadas a la mamá, Yamila Cialone, para ver si las reconoce", agregaron las fuentes a Télam.

Las prendas "no estaban enterradas, solo entre la maleza y gastadas por el paso del tiempo" afirmaron y precisaron que al hallazgo se suman "unas botitas número 30 que no serían del talle de la nena así que por el momento no las exhibirán".

"Se recolectaron unos huesos quemados, que la gente de antropología empezó a analizar hoy para saber si son humanos o no", apuntaron sobre los rastrillajes que se extendieron hasta ayer a las 18.

El operativo ordenado por la Policía Federal bajo la instrucción del Fiscal Federal Cristian Rachid continuó hoy en la denominada "zona cero", donde junto a los efectivos, el funcionario judicial ratificó que las nuevas intervenciones se planifican hasta "el próximo viernes" y que hay un "sin fin de otras medidas en curso" tendientes a dar con el paradero de la niña.

También, aclaró que los nuevos operativos se realizan a instancias de lo indicado por la colaboración técnica de la Colectiva de Intervención contra las Violencias, un equipo especializado en antropología que tiene experiencia en la búsqueda de personas, bajo ciertos parámetros forenses y que tienen " especial interés en base a hipótesis de una posible sustracción de la menor e incluso un accidente".

Esto último a raíz se refiere a lo que habría dicho una niña a psicólogos, testimonio que se logró a través de actividades de juego.

La menor, que padece un retraso madurativo, "habría regresado el día de la desaparición de Guadalupe con la ropa embarrada y restos de pasto en la cabeza, reproduciendo una versión poco entendible sobre la niña desaparecida, por la que se infiere la posibilidad de un accidente en un juego entre ellas", explicaron fuentes vinculadas a la causa.