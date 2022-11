Caso Nahir Galarza: polémica por el presunto despido de su abogada

Sin embargo, desde es el estudio de Hermida niegan la versión y aseguran que el trabajo con Nahir está terminado y que esperan la resolución de la Corte.

"La Corte puede rechazar un expediente por requisitos formales y específicos de protocolo o por ausencia de garantías constitucionales en lo reclamado. El caso de Nahir todo fue aceptado, la defensa está finalizada y ahora se espera la resolución. Fue un trabajo exitoso", aseguraron a minutouno.com fuentes del estudio de Hermida.

Nahir Galarza Presa.jpg Nahir Galarza

Por qué Nahir habría echado a Hermida

Según trascendidos, Galarza no quería ver en los medios a Hermida ya que la acusaba de ventilar intimidades con la excusa de que se trata de una "causa feminista" y que había que usar todos los recursos posibles.

Este último 11 de septiembre, la joven condenada, cumplió 24 años de edad y pasó su quinto cumpleaños en prisión de los 35 que debiera transitar allí si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra actualmente revisando el fallo a prisión perpetua, no lo revoca o decide que se realice un nuevo juicio con Perspectiva de Género como planteó desde el inicio Ostolaza.

Nahir habría aprovechado una de las visitas de su familia a la Unidad penal N° 6 de Paraná para pedir que, tras ver una nueva nota de la letrada donde se jactaba de haber sido la que dio "un vuelco fundamental" a la causa desde su llegada y además ver que se publicaban datos íntimos de una supuesta relación amorosa carcelaria, la contactaran en forma urgente con el titular de su defensa técnica a cargo de Ostolaza.

En la comunicación con su abogado, Nahir habría dicho: "Por favor vení urgente que te firmo y echá de una buena vez a esta señora. A ella solo le interesan las cámaras y no la verdad. Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco y no merezco esto".