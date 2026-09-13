Tragedia en Guaminí: cuatro muertos y un desaparecido tras darse vuelta una lancha en la Laguna del Monte
Una embarcación que trasladaba a pescadores deportivos sufrió una vuelta de campana este sábado en el sistema de las Encadenadas del Oeste.
Una jornada de esparcimiento se transformó en una tragedia de conmoción regional en la provincia de Buenos Aires, luego de que una lancha que transportaba a cinco personas diera una vuelta de campana en las aguas de la Laguna del Monte, ubicada en el partido bonaerense de Guaminí.
El siniestro náutico, ocurrido durante el transcurso del último sábado en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, activó un amplio y desesperado operativo de rastrillaje que este domingo continuaba de manera ininterrumpida.
De acuerdo con la información oficial, la embarcación perdió estabilidad por causas que aún son materia de investigación judicial, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua en medio del espejo lacustre.
Las tareas de rescate y búsqueda, coordinadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la región y personal de Defensa Civil, permitieron hallar en las primeras horas los cuerpos sin vida de tres de los pescadores, identificados como José Domingo Carrizo (84, oriundo de San Isidro), Carlos Augusto Pérez (71, de Capital Federal) y José Luna (70).
Hallazgo del guía y continuidad de los rastrillajes
Con el correr de las horas, los rastrillajes fluviales y terrestres permitieron dar también con el cuerpo sin vida del guía de pesca local, identificado como José Antonio Bianchi (52), quien residía en el vecino Balneario Cochicó. De este modo, hasta este domingo por la mañana permanecía una quinta persona desaparecida —el cuarto pescador a bordo—, cuyos rastros intentan ser hallados mediante un operativo extendido en distintos sectores de la laguna para establecer su posible deriva tras el naufragio.
A raíz de la gravedad institucional y humana del suceso, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión total de las actividades de pesca deportiva y de navegación en toda la traza de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso, mientras la justicia local instruye las actuaciones para dilucidar las condiciones meteorológicas y mecánicas que rodearon el fatal vuelco.
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