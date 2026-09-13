Tragedia en Guaminí: cuatro muertos y un desaparecido tras darse vuelta una lancha en la Laguna del Monte

Hallazgo del guía y continuidad de los rastrillajes

Con el correr de las horas, los rastrillajes fluviales y terrestres permitieron dar también con el cuerpo sin vida del guía de pesca local, identificado como José Antonio Bianchi (52), quien residía en el vecino Balneario Cochicó. De este modo, hasta este domingo por la mañana permanecía una quinta persona desaparecida —el cuarto pescador a bordo—, cuyos rastros intentan ser hallados mediante un operativo extendido en distintos sectores de la laguna para establecer su posible deriva tras el naufragio.