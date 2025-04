Guillermo Francos despidió al papa Francisco, que fue su profesor en el colegio: "Deja una huella imborrable"

"Me acuerdo el día que entré y vi un cura en el cuarto año de mi colegio. Era un curita muy joven. Estaba parado al lado de una columna, entonces me acerqué y le dije que yo era Guillermo Francos y le pregunté si él era el nuevo prefecto de nuestro año. Me dio la mano para saludarme y confirmó que sí", recordó.

Con el tiempo Bergoglio se convirtió en profesor de Literatura y de Psicología para Francos y su camada, y luego siguió su carrera en otros ámbitos, alejado de la docencia.

De hecho, años después de graduado el ahora funcionario nacional sería asiduo visitante al despacho de Bergoglio cuando él era presidente del Banco Provincia y el religioso era arzobispo de Buenos Aires.

"Francisco fue una persona de mucho impacto en mi vida y en mi desarrollo personal", reconoció el funcionario en diálogo con Ignacio Ortelli en el programa "Esta Mañana", por Radio Rivadavia.

Además de reconocer que Francisco "ha sido un Papa de los pobres" y que "su vida fue el testimonio de una humildad y grandeza de espíritu impresionantes", Guillermo Francos compartió sus recuerdos del momento histórico cuando fue elegido Papa.

"Deja una huella imborrable y tenemos que estar orgullosos como argentinos de tener un ícono nacional como él", explicó el funcionario, que fue parte de la comitiva de Javier Milei cuando el mandatario lo visitó en el Vaticano.

milei y papa francisco vaticano 12 de febrero 2024 okok.mp4

"El día en que fue elegido Papa, mi madre me lo contó con muchísima emoción. Sorprendía por qué Bergoglio había sido elegido Papa", recordó acerca del humo blanco que emergió de la Capilla Sixtina en marzo de 2013.

Guillermo Francos repasó su cercanía con el Santo Padre y reveló que “cuando Ratzinger fue elegido Papa, algunos cardenales ya habían votado a Bergoglio”, lo que evidenciaba la estima que cosechaba dentro de la Iglesia, y señaló que "era de esas personalidades que se hacen querer rápidamente".

"Es una persona que se va a extrañar. Tuvimos el privilegio de tener un Papa argentino y a veces perdemos la dimensión de eso", comentó.