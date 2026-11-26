En la grabación se escucha a uno de los hombres preguntarle al otro cómo está, y es entendible teniendo en cuenta el relato de Romanello tras recuperar su libertad de movimiento: "Las condiciones fueron malas y la gente horrible. Algo que no me esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie", relató.

Ahora, la pareja tendrá que permanecer en los Estados Unidos para comparecer frente a un juez que resolverá la cuestión de su estatus migratorio.

De acuerdo con la defensa legal a cargo del abogado Samuel Sketers, los jóvenes habían ingresado legalmente en 2020, solicitaron asilo político y contaban con permisos de trabajo vigentes con habilitación hasta 2029.

En ese tiempo, Romanello prestó servicios de manera directa para Universal Orlando, como parte de elencos de producciones en vivo que combinaban destreza física, acrobacias y actuación. Y Baccega combinó sus contratos artísticos con su actividad como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de Orlando, Florida.