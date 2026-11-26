Liberaron al otro argentino que había sido detenido por ICE en los Estados Unidos: así fue el reencuentro
Alguien estuvo atento para grabar el abrazo en medio de la ruta, después de que Agustín Baccega por fin salió del centro de ICE donde estuvo 18 días detenido.
El bailarín cordobés Agustín Baccega fue liberado este jueves tras pasar 18 días detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Afuera, en la ruta, lo esperaba su pareja, Gustavo Romanello, quien pasó por el mismo suplicio.
Baccega y Romanello son una pareja de acróbatas de Córdoba que se mudó en 2020 a los Estados Unidos. Pero personal de ICE los detuvo el 7 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto de Phoenix, cuando se disponían a volver a su hogar en Florida tras asistir al funeral de un amigo.
El matrimonio estuvo retenido hasta esta semana en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, con la excusa de su estatus migratorio.
El primero en salir fue Romanello, de 34 años, tras el pago de una fianza de U$S 5.000, pero a Agustín Baccega, de 42, le costó el doble de dinero y varias horas más recuperar su libertad.
Por fin el emotivo reencuentro fue registrado bajo el cielo rojizo de Arizona, en la ruta a la salida del centro de detención, y el video se hizo viral en cuestión de horas.
En la grabación se escucha a uno de los hombres preguntarle al otro cómo está, y es entendible teniendo en cuenta el relato de Romanello tras recuperar su libertad de movimiento: "Las condiciones fueron malas y la gente horrible. Algo que no me esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie", relató.
Ahora, la pareja tendrá que permanecer en los Estados Unidos para comparecer frente a un juez que resolverá la cuestión de su estatus migratorio.
De acuerdo con la defensa legal a cargo del abogado Samuel Sketers, los jóvenes habían ingresado legalmente en 2020, solicitaron asilo político y contaban con permisos de trabajo vigentes con habilitación hasta 2029.
En ese tiempo, Romanello prestó servicios de manera directa para Universal Orlando, como parte de elencos de producciones en vivo que combinaban destreza física, acrobacias y actuación. Y Baccega combinó sus contratos artísticos con su actividad como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de Orlando, Florida.
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