Hablaron los padres del joven asesinado por policías en Mar del Plata: "Todos quieren tapar"

“Al instante salí corriendo y llegué antes que mi marido. Pedí verlo para confirmar si era mi hijo pero no me dejaron pasar. A pesar de que les di sus datos y la documentación, no me dijeron si era Matías", comentó con angustia.

Y agregó: "Mataron a mi hijo, me lo entregaron muerto en un cajón. No voy a descansar hasta que estén presos", dijo María Elena en diálogo con la prensa.

La mujer denunció que la Policía los atacó cuando fueron a reclamar por Justicia "Estamos todos lastimados, me tiraron al piso y nos pegaron".

Matías enía 26 años, era padre de un niño y con amigos volvía de la presentación de la nueva indumentaria del club Alvarado, que el fin semana comienza a disputar el torneo de la Primera Nacional.

"Nadie me vino ayudar. Mi hijo no hizo nada, se equivocaron. Por favor necesito que me ayuden a pedir Justicia por mi hijo", agregó la mamá del jóven.

padre joven asesinado mar del plata

Por su parte, Horacio, el padre del joven señalo: "Yo no voy a dejar esto así, voy a seguir hasta que esto se esclarezca". Y denunció que se trata de un caso de gatillo fácil. "Ellos no se identificaron como policías. Bajaron y lo acribillaron a tiros".

Los detalles de la autopsia al cuerpo de Matías Paredes

El joven sufrió dos impactos de bala que le provocaron tres lesiones. El informe preliminar de la necropsia que recibió el fiscal a cargo de la investigación del hecho, Alejandro Pellegrinelli.

Según informaron medios locales, la autopsia determinó que uno de los disparos ingresó por la escápula izquierda, atravesó la clavícula y rozó el rostro, mientras que el otro impactó en el tórax y resultó fatal.

El documento informó el lugar preciso donde Paredes fue baleado y su historial, además de hallarse un casquillo de 9 mm. El peritaje balístico de las cinco armas incautadas y la ubicación de los policías durante la detención del vehículo, podría demostrar la identidad del autor de los disparos.

“Eran autos sin identificación, lo siguieron por diez cuadras sin dar la voz de alto”, detalló el hermano de la víctima. “Por miedo, el auto siguió, pero nunca pensaron que los iban a perseguir así”, reveló el hombre relacionado al trágico hecho que sacudió a la ciudad balnearia.