Habló Alberto Crescenti tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento: "No hay víctimas fatales"

Las imágenes del Tren Sarmiento tras el descarrilamiento

tren sarmiento

No es algo nuevo...

El episodio reavivó el recuerdo de otros descarrilamientos que afectaron al sistema ferroviario en los últimos meses.

En julio pasado, una formación del Tren San Martín había sufrido un incidente similar a la altura del barrio porteño de Palermo, cuando varios vagones se salieron de las vías tras impactar con un poste, dejando heridos leves y una suspensión prolongada del servicio. En este nuevo caso, ocurrido a pocos metros de la estación Liniers, aún se investigan las causas del siniestro, mientras las cuadrillas trabajan para liberar las vías y restablecer la circulación habitual entre Once y Moreno.