Habló Alberto Crescenti tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento: "No hay víctimas fatales"
El titular del SAME detalló que hubo 9 heridos con heridas de mediana complejidad y se mostró aliviado de que no haya habido muertos tras lo ocurrido.
Luego de que una formación del Tren Sarmiento descarrilara cerca de la estación Liniers, Alberto Crescenti -titular del SAME- habló y llevó tranquilidad a la población y familiares de las personas que viajaban a bordo y que debieron ser rápidamente evacuadas tras lo ocurrido.
Por el hecho, que ocurrió cerca de las 16 horas, Crescenti detalló que hubo 19 heridos, de los cuales sólo 9 debieron ser derivados a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson: "Fueron trasladados con heridas de mediana complejidad. Lo más importante es que no hay víctimas fatales", aclaró.
En este sentido, detalló que los que no fueron hospitalizados es porque presentaban heridas leves: "A diez de los heridos, con los equipos de factores humanos de psicólogos y psiquiatras, los hemos atendido en el lugar y no los hemos tenido que derivar a los hospitales".
En torno a la presencia de menores en lo que podría haber sido una nueva tragedia, reveló: "Los cuadros de los menores son muy leves, lo mismo. Con apoyo de psicólogos y psiquiatras, nada más". Y añadió: "Tuvimos que atender personas que los fuimos bajando de la formación con Bomberos, en forma ordenada, haciendo el triaje correspondiente, quién se iba primero, quién esperaba y quién tenía que ser atendido en el lugar".
Las imágenes del Tren Sarmiento tras el descarrilamiento
No es algo nuevo...
El episodio reavivó el recuerdo de otros descarrilamientos que afectaron al sistema ferroviario en los últimos meses.
En julio pasado, una formación del Tren San Martín había sufrido un incidente similar a la altura del barrio porteño de Palermo, cuando varios vagones se salieron de las vías tras impactar con un poste, dejando heridos leves y una suspensión prolongada del servicio. En este nuevo caso, ocurrido a pocos metros de la estación Liniers, aún se investigan las causas del siniestro, mientras las cuadrillas trabajan para liberar las vías y restablecer la circulación habitual entre Once y Moreno.
