Uno a uno, todos los feriados que habrá en noviembre 2025

Noviembre de 2025 trae un nuevo feriado y un fin de semana largo que muchos bonaerenses ya planean aprovechar. El calendario oficial confirma que el feriado del 20 de noviembre, en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, se trasladará al lunes 24, mientras que el viernes 21 será feriado con fines turísticos.