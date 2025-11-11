MinutoUno

Uno a uno, todos los feriados que habrá en noviembre 2025

Sociedad

Estos días suelen impulsar con fuerza el movimiento turístico y el consumo interno, ya que miles de personas aprovechan la oportunidad para hacer una escapada.

Uno a uno

Uno a uno, todos los feriados que habrá en noviembre 2025

Noviembre de 2025 trae un nuevo feriado y un fin de semana largo que muchos bonaerenses ya planean aprovechar. El calendario oficial confirma que el feriado del 20 de noviembre, en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, se trasladará al lunes 24, mientras que el viernes 21 será feriado con fines turísticos.

Estos días libres no sólo impulsan el turismo y la economía local, sino que también permiten organizar mejor la agenda familiar y laboral antes de fin de año.

Los feriados que habrá en Buenos Aires en noviembre 2025

Partidos bonaerenses que celebran en noviembre de 2025

  • Salliqueló: 13 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Monte: 18 de noviembre – Aniversario fundacional
  • La Plata: 19 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Magdalena: 20 de noviembre – Aniversario fundacional
  • General Pueyrredón: 22 de noviembre – Fiesta patronal
  • Olavarría: 25 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Presidente Perón: 25 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Monte Hermoso: 28 de noviembre – Fiesta patronal
  • San Andrés de Giles: 30 de noviembre – Fiesta patronal
Embed - Escapada de Buenos Aires / San Andrés de Giles 4K

Localidades que festejan durante noviembre

  • Casbas (Guaminí): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Roberts (Lincoln): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Stroeder (Patagones): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Leandro N. Alem: 11 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Colonia San Martín de Tours (Saavedra): 11 de noviembre – Fiesta patronal
  • Arribeños (Gral. Arenales): 13 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Henderson (Hipólito Yrigoyen): 16 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Arroyo Dulce (Salto): 16 de noviembre – Fiesta patronal
  • Ferré (Gral. Arenales): 18 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Porvenir (Florentino Ameghino): 20 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Pedro Luro (Villarino): 20 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Arboledas (Daireaux): 24 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Dennehy (9 de Julio): 25 de noviembre – Aniversario fundacional
  • El Provincial (9 de Julio): 27 de noviembre – Aniversario fundacional y fiesta patronal
  • French (9 de Julio): 27 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Las Toscas (Lincoln): 29 de noviembre – Aniversario fundacional
  • Miramar (Gral. Alvarado): 30 de noviembre – Fiesta patronal
  • Bermúdez (Lincoln): 30 de noviembre – Aniversario fundacional

Calendario de feriados 2025

  • Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos, día no laborable puente.
  • Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado.
  • Lunes 8 de diciembre: Feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Feriado inamovible por Navidad.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas