Uno a uno, todos los feriados que habrá en noviembre 2025
Estos días suelen impulsar con fuerza el movimiento turístico y el consumo interno, ya que miles de personas aprovechan la oportunidad para hacer una escapada.
Noviembre de 2025 trae un nuevo feriado y un fin de semana largo que muchos bonaerenses ya planean aprovechar. El calendario oficial confirma que el feriado del 20 de noviembre, en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, se trasladará al lunes 24, mientras que el viernes 21 será feriado con fines turísticos.
Estos días libres no sólo impulsan el turismo y la economía local, sino que también permiten organizar mejor la agenda familiar y laboral antes de fin de año.
Los feriados que habrá en Buenos Aires en noviembre 2025
Partidos bonaerenses que celebran en noviembre de 2025
- Salliqueló: 13 de noviembre – Aniversario fundacional
- Monte: 18 de noviembre – Aniversario fundacional
- La Plata: 19 de noviembre – Aniversario fundacional
- Magdalena: 20 de noviembre – Aniversario fundacional
- General Pueyrredón: 22 de noviembre – Fiesta patronal
- Olavarría: 25 de noviembre – Aniversario fundacional
- Presidente Perón: 25 de noviembre – Aniversario fundacional
- Monte Hermoso: 28 de noviembre – Fiesta patronal
- San Andrés de Giles: 30 de noviembre – Fiesta patronal
Localidades que festejan durante noviembre
- Casbas (Guaminí): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
- Roberts (Lincoln): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
- Stroeder (Patagones): 11 de noviembre – Aniversario fundacional
- Leandro N. Alem: 11 de noviembre – Aniversario fundacional
- Colonia San Martín de Tours (Saavedra): 11 de noviembre – Fiesta patronal
- Arribeños (Gral. Arenales): 13 de noviembre – Aniversario fundacional
- Henderson (Hipólito Yrigoyen): 16 de noviembre – Aniversario fundacional
- Arroyo Dulce (Salto): 16 de noviembre – Fiesta patronal
- Ferré (Gral. Arenales): 18 de noviembre – Aniversario fundacional
- Porvenir (Florentino Ameghino): 20 de noviembre – Aniversario fundacional
- Pedro Luro (Villarino): 20 de noviembre – Aniversario fundacional
- Arboledas (Daireaux): 24 de noviembre – Aniversario fundacional
- Dennehy (9 de Julio): 25 de noviembre – Aniversario fundacional
- El Provincial (9 de Julio): 27 de noviembre – Aniversario fundacional y fiesta patronal
- French (9 de Julio): 27 de noviembre – Aniversario fundacional
- Las Toscas (Lincoln): 29 de noviembre – Aniversario fundacional
- Miramar (Gral. Alvarado): 30 de noviembre – Fiesta patronal
- Bermúdez (Lincoln): 30 de noviembre – Aniversario fundacional
Calendario de feriados 2025
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos, día no laborable puente.
- Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado.
- Lunes 8 de diciembre: Feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Feriado inamovible por Navidad.
