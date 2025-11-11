Qué pasó con la formación que descarriló en Liniers: el comunicado de Trenes Argentinos

Qué dijo Alberto Crescenti tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló y llevó tranquilidad a la población y familiares de las personas que viajaban a bordo y que debieron ser rápidamente evacuadas tras lo ocurrido.

Por el hecho, que ocurrió cerca de las 16 horas, Crescenti detalló que hubo 19 heridos, de los cuales sólo 9 debieron ser derivados a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson."Fueron trasladados con heridas de mediana complejidad. Lo más importante es que no hay víctimas fatales", aclaró.

En este sentido, detalló que los que no fueron hospitalizados es porque presentaban heridas leves: "A diez de los heridos, con los equipos de factores humanos de psicólogos y psiquiatras, los hemos atendido en el lugar y no los hemos tenido que derivar a los hospitales".

En torno a la presencia de menores en lo que podría haber sido una nueva tragedia, reveló: "Los cuadros de los menores son muy leves, lo mismo. Con apoyo de psicólogos y psiquiatras, nada más". Y añadió: "Tuvimos que atender personas que los fuimos bajando de la formación con Bomberos, en forma ordenada, haciendo el triaje correspondiente, quién se iba primero, quién esperaba y quién tenía que ser atendido en el lugar".