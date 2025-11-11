Qué pasó con la formación que descarriló en Liniers: el comunicado de Trenes Argentinos
El tren que se dirigía a Once frenó siguiendo el protocolo. El servicio se vio afectado, limitándose inicialmente entre Castelar y Moreno y luego restableciéndose, pero sin detenerse en Liniers.
La Línea Sarmiento sufrió este martes una alteración en su servicio debido al descalce de una formación. A las 15:50, el tren 3358, que realizaba el recorrido entre Moreno y Once, descarriló al pasar por un cambio de vías en la estación Liniers.
Al respecto, Trenes Argentinos informó que, siguiendo el protocolo de seguridad operacional, la formación logró frenar a tiempo inmediatamente después del incidente.
A pesar de la activación de los protocolos, la normal circulación se vio afectada. Durante las primeras horas (hasta las 17:50), el servicio circuló de manera limitada, operando únicamente entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once; mientras que posteriormente, la prestación se restableció entre Once y Moreno, pero sin realizar detenciones en la estación Liniers.
Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en el lugar para despejar la vía. Las causas exactas del descalce están siendo investigadas y solo podrán determinarse una vez que se realicen los peritajes correspondientes.
Qué dijo Alberto Crescenti tras el descarrilamiento del Tren Sarmiento
El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló y llevó tranquilidad a la población y familiares de las personas que viajaban a bordo y que debieron ser rápidamente evacuadas tras lo ocurrido.
Por el hecho, que ocurrió cerca de las 16 horas, Crescenti detalló que hubo 19 heridos, de los cuales sólo 9 debieron ser derivados a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson."Fueron trasladados con heridas de mediana complejidad. Lo más importante es que no hay víctimas fatales", aclaró.
En este sentido, detalló que los que no fueron hospitalizados es porque presentaban heridas leves: "A diez de los heridos, con los equipos de factores humanos de psicólogos y psiquiatras, los hemos atendido en el lugar y no los hemos tenido que derivar a los hospitales".
En torno a la presencia de menores en lo que podría haber sido una nueva tragedia, reveló: "Los cuadros de los menores son muy leves, lo mismo. Con apoyo de psicólogos y psiquiatras, nada más". Y añadió: "Tuvimos que atender personas que los fuimos bajando de la formación con Bomberos, en forma ordenada, haciendo el triaje correspondiente, quién se iba primero, quién esperaba y quién tenía que ser atendido en el lugar".
Te puede interesar
Dejá tu comentario