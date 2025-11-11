Neuquén: discutió con su pareja, la mató y trató de hacer pasar el femicidio como un accidente de tránsito
El hombre quedó detenido tras provocar un accidente en la ruta 13 de Neuquén que, luego se supo, fue la pantalla para disimular que había matado a su mujer.
Un hombre de 39 años quedó detenido el fin de semana pasado en Neuquén tras ser imputado por el femicidio de su pareja, a quien habría asesinado mientras manejaba su camioneta por la ruta provincial 13. Al menos cuatro personas desarmaron la coartada del sospechoso, lo que permitió su arresto.
El hombre, identificado sólo como A. R., iba al volante de su Nissan Frontier 4x4 blanca cuando se desbarrancó y cayó por un precipicio a unos 10 kilómetros del puente de Kilka. La mujer también estaba en la camioneta, pero sin cinturón, por lo que salió despedida por el parabrisas.
La Policía de Neuquén rescató al conductor y encontró a su pareja, identificada como Mabel Rosana López Fernández, a metros del vehículo. La mujer sufrió varias fracturas graves y murió en el hospital de Zapala, informó el Diario Neuquino.
Cuatro testigos aportaron datos cruciales a la investigación: para empezar, la pareja acababa de pasar el sábado a la noche con otras dos personas en una cabaña cerca de la localidad de Moquehue, en Villa Pehuenia, que dieron detalles sobre su pelea previa al supuesto accidente.
Esas dos personas son dos obreros de la construcción que viajaron en silencio el domingo pasado en la parte de atrás de la camioneta a A. R. mientras él y Mabel discutían a los gritos volviendo de Moquehue a Zapala.
Según el relato de los obreros, A. R. golpeó a Mabel el sábado a la noche, cuando los cuatro estaban en la cabaña, y la mujer se escapó a pie, con heridas en la cara y el cuerpo.
Otros trabajadores la encontraron en la ruta de madrugada y ella logró ponerse en contacto con su hermano para pedir ayuda, y presumiblemente para explicar el contexto de violencia de género que la atravesaba.
Pero horas más tarde el acusado encontró a Mabel en la ruta y la hizo subir a su camioneta para ir a Cutral Co, la tercera localidad de Neuquén que entra en la historia del femicidio.
Los obreros declararon que la pareja discutía en guaraní y que en un momento, cuando viajaban por la ruta provincial 13 a la altura del puente Kilka, A. R. los hizo bajarse de la camioneta y luego "aceleró y la dirigió deliberadamente hacia el precipicio", según la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo.
La fiscal de Neuquén quedó al frente de la investigación por femicidio contra A. R., a quien imputó por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".
Pizzipaulo también pidió cuatro meses de plazo para completar la investigación, por lo que este lunes la jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la imputación y dispuso dos meses de prisión preventiva para A. R. teniendo en cuenta tanto el riesgo de fuga como la posibilidad de que intente influir sobre los testigos, uno de los cuales es menor de edad.
La defensa de A. R. intentará probar que se trató de un accidente de tránsito, de un "homicidio culposo", dado que su cliente también sufrió lesiones, pero eso no explicaría por qué bajó a los otros dos ocupantes de la camioneta momentos antes de que se cayera por un barranco.
