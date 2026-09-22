Habló el acosador de Sofía Gonet y apuntó a Homero Pettinato: "Ni siquiera le pude tocar un pelo"
Tras amenazar de muerte a Homero Pettinato, Hernán Bloquero brindó declaraciones televisivas y sostuvo que los tatuajes fueron "una promesa personal".
Tras la denuncia pública de Homero Pettinato contra el hombre conocido como Hernán Bloquero y cuyo verdadero nombre es Claudio Hernán Di Carlo, Sofía Gonet también cobró valor y expuso la pesadilla que vive hace 10 años con el joven que la acosa creándose cuentas falsas y fastidiando a cualquiera que se convierta en su pareja.
Tras el escándalo generado por un gesto de amenaza de muerte, Bloquero habló con Pablo Layus (PrimiciasYa) y reveló que no es fanático de la influencer: "Los tatuajes que me hice no fueron por fanatismo, admiración y mucho menos obsesión. Me los hice por una promesa que pertenece al plano privado", explicó.
Furioso con la exposición que tuvo en los medios, continuó: "Los videos y zócalos de 'el hombre obsesionado con La Reini Gonet' no van. Están equivocados con lo que pusieron. No soy obsesivo, fanático ni admirador. Yo lo he hecho millones de veces en mis historias".
La bronca de Hernán Bloquero con Homero Pettinato
Tras insistir en que no es un fanático de la influencer, el acosador reveló que la bronca con Homero Pettinato nace de un antiguo comentario que el panelista de streaming hizo sobre sus tatuajes: "El que se mete con los tatuajes que me hice por Sofía Gonet, sea famoso o la Reina de Inglaterra, sabe que salto enfurecido", indicó, contradiciéndose a sí mismo al asegurar que sí fueron hechos en honor a la joven panelista del stream de Popstars.
Luego, Bloquero detalló que estaba de visita por la Ciudad: "Estaba en Buenos Aires y pasé por esa zona sin darme cuenta. Cuando lo vi empecé a ver rojo y por eso pasó lo que pasó. Ni siquiera le pude tocar un pelo, hubiera sido peor si llegaba a pegarle. No pude hacer semejante pelotudez para que se hable de esto. Es un cobarde".
Seguidamente, sostuvo que dio su versión de lo sucedido y se mostró molesto con el escándalo que él mismo generó.
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