Habló el acosador de Sofía Gonet y apuntó a Homero Pettinato: "Ni siquiera le pude tocar un pelo"

URGENTE HABLA EL ACOSADOR DE PETTINATO: "No soy admirador de 'La Reini'"



Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/Jo38tsq95R — América TV (@AmericaTV) September 22, 2026

La bronca de Hernán Bloquero con Homero Pettinato

Tras insistir en que no es un fanático de la influencer, el acosador reveló que la bronca con Homero Pettinato nace de un antiguo comentario que el panelista de streaming hizo sobre sus tatuajes: "El que se mete con los tatuajes que me hice por Sofía Gonet, sea famoso o la Reina de Inglaterra, sabe que salto enfurecido", indicó, contradiciéndose a sí mismo al asegurar que sí fueron hechos en honor a la joven panelista del stream de Popstars.