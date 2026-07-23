Milagro en Catamarca: rescataron a otros cuatro mineros tras pasar más de tres noches bajo un temporal extremo

Uno de los bomberos intervinientes definió el rescate como "un milagro" debido a la hostilidad del clima y los vientos intensos que bloquearon los accesos terrestres.

Tras el episodio, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) exigió que se indague el cumplimiento de los protocolos de seguridad vigentes, argumentando la existencia de alertas meteorológicas previas. Por su parte, aunque la compañía minera dispone de planes de contingencia para contingencias climáticas, las autoridades advirtieron que la magnitud extraordinaria del temporal superó todas las previsiones.