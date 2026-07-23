Milagro en Catamarca: rescataron a otros cuatro mineros tras pasar más de tres noches bajo un temporal extremo
Se trata de los trabajadores que habían quedado varados en una camioneta, tras el impresionate temporal de nieve que afectó a Catamarca.
Cuatro trabajadores mineros que habían quedado atrapados por un temporal de nieve sin precedentes en la puna de Catamarca fueron rescatados con vida tras permanecer aislados durante más de tres noches. Se trata de la feroz tormenta que afectó principalmente al departamento de Antofagasta de la Sierra.
El fenómeno, registrado en la zona del Salar del Hombre Muerto a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, dejó acumulaciones de hasta cuatro metros de nieve y temperaturas extremas que descendieron hasta los 27 grados bajo cero.
De acuerdo con la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, los operarios debieron abandonar la camioneta en la que se trasladaban cuando el vehículo quedó completamente sepultado. Ante este escenario crítico, decidieron encender una fogata y desplazarse a pie en busca de señal para un teléfono satelital con escasa batería, una jugada clave que facilitó su localización por parte de los brigadistas.
Un operativo masivo en Catamarca y el reclamo de AOMA
Las tareas de salvataje exigieron la movilización de unas 60 personas, integradas por efectivos policiales, bomberos, agentes de Vialidad Provincial, vecinos y personal de la firma minera Río Tinto junto a otras contratistas.
Los cuatro operarios fueron hallados dispersos en el área afectada y derivados de inmediato al hospital de Antofagasta de la Sierra. Si bien presentaron cuadros de hipotermia —y uno de ellos un principio de congelamiento—, todos evolucionan de manera favorable.
Uno de los bomberos intervinientes definió el rescate como "un milagro" debido a la hostilidad del clima y los vientos intensos que bloquearon los accesos terrestres.
Tras el episodio, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) exigió que se indague el cumplimiento de los protocolos de seguridad vigentes, argumentando la existencia de alertas meteorológicas previas. Por su parte, aunque la compañía minera dispone de planes de contingencia para contingencias climáticas, las autoridades advirtieron que la magnitud extraordinaria del temporal superó todas las previsiones.
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