Rescataron a los mineros varados por la nieve en la Puna de Catamarca

Temporal de nieve en Catamarca: el operativo contrarreloj para rescatar a cinco trabajadores mineros

El hecho se registró en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. La violencia del temporal y la presencia de viento blanco dejaron intransitables los caminos de alta montaña, inmovilizando el vehículo en el que se trasladaban los hombres.

Los operarios fueron localizados a más de 4.500 metros de altura este martes al mediodía, pero la acumulación de nieve ya alcanzó casi los dos metros y durante el día resultó imposible llegar con topadoras. De esta manera, se reactivó un desesperado operativo de rescate terrestre y por vía aérea, que se llevará a cabo este miércoles.

Los trabajadores pudieron ser ubicados gracias a que contaban con teléfonos satelitales Starlink, según confirmó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, Gustavo Molina, en declaraciones a Infobae. El dirigente explicó que, sin esa tecnología, la localización habría sido prácticamente imposible debido a la escasa visibilidad.

Ante la complejidad de la situación, se puso en marcha una estrategia contrarreloj que operará por dos frentes distintos. Por tierra se realizará un despliegue doble que avanzará de manera simultánea, un equipo partiendo desde Antofagasta y el otro descendiendo desde el propio salar.